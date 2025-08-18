포항시·日조에츠시 청소년, 홈스테이 교류로 국제 우정 다져

日조에츠시 고교생 방문단 25명, 나흘간 포항 방문 문화 교류 진행

영일고 수업 참관 및 동아리 활동 참여 등 학교 교류·전통문화 체험·관광

경북 포항시는 지난 16~19일까지 해외 우호도시인 일본 조에츠(上越)시 고등학생 20명과 인솔교사, 공무원 5명 등 총 25명이 포항을 방문했다고 18일 밝혔다.

이번 방문은 포항시와 조에츠시 간 지속적인 우호 협력관계를 위해 추진되는 청소년 국제교류 프로그램의 하나로 양 도시의 미래세대가 서로의 문화를 이해하고 우정을 쌓는 뜻깊은 자리가 됐다.

해외 우호도시인 일본 조에츠시 고등학생 20명과 인솔교사, 공무원 5명 등 총 25명이 포항을 방문, 지난 16일 포항시청 소회의실에서 방문 환영식을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

조에츠시 학생 교류단은 포항의 가정에서 2박의 홈스테이를 진행하고, 영일고등학교에서의 수업 참관과 동아리 활동, 전통 놀이 체험, 주요 관광지 탐방 등 다양한 프로그램에 참여했다.

특히 학교 교류 활동에서는 양 도시 청소년들이 수업을 함께하며 서로의 학교문화를 직접 경험하고 교감을 나눴다.

이번 방문의 홈스테이를 제공한 호스트패밀리는 지난해 1월 조에츠시를 방문한 포항 고등학생들의 가정으로, 따뜻한 환대와 세심한 준비로 조에츠시 학생들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.

호스트패밀리에 참여한 한 학생은 “작년 포항시에서 진행하는 청소년 홈스테이 교류에 참가해 조에츠시에 갔을 때 눈으로 덮인 아름다운 풍경, 즐거웠던 학교 교류, 특히 호스트패밀리의 친절 덕분에 홈스테이가 가장 좋았다”며 “이번엔 포항에서 조에츠시 친구들에게 잊을 수 없는 추억을 만들어주고 싶어 부모님과 며칠을 고민했다”고 전했다.

윤천수 시 관광산업과장은 “이번 교류가 청소년들의 국제적 시야를 넓히고 포항과 조에츠시 간 우정을 더욱 돈독히 하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 세대와 분야를 아우르는 다양한 국제교류를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

한편 포항시와 조에츠시는 1996년 4월 우호 협정을 체결한 후 청소년·문화·행정 등 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있다.

올해 포항국제불빛축제 기간에는 조에츠시 부시장 일행이 포항을 방문했으며, 구룡포 일본인가옥거리에서는 양 도시 다도협회가 교류 행사를 갖는 등 긴밀한 협력관계를 이어가고 있다.