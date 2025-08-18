혼다, 모터사이클 트랙 라이딩 이벤트 ‘제3회 혼다 트랙데이’ 개최

제3회 혼다 트랙데이 현장. 사진=혼다코리아 제공

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 지난 17일(일) 강원도 인제 스피디움에서 모터사이클 고객 대상 트랙 라이딩 이벤트 ‘제3회 혼다 트렉데이(Honda Track Day)’를 성황리에 개최했다고 18일 밝혔다.

혼다 트랙데이는 혼다 스포츠 모터사이클 고객을 대상으로 평소 경험하기 어려운 트랙 주행을 안전하고 즐겁게 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 기획된 이벤트로, 올해 3회째를 맞았다.

제3회 혼다 트랙데이는 혼다코리아 정식 수입 모터사이클 보유 고객 중, 혼다의 레이싱 DNA가 담긴 ‘CBR시리즈’와 스포츠 네이키드 ‘CB시리즈’를 대상으로 진행됐으며, 70여 명의 고객이 참여하며 뜨거운 관심을 증명했다.

본 이벤트는 ‘아카데미 주행’과 ‘스포츠 주행’ 총 2개의 프로그램으로 구성되어 고객들에게 짜릿한 트랙 주행의 즐거움을 선사했다.

아카데미 주행은 300cc 이상 CB/CBR시리즈 라이더가 참여할 수 있는 세션으로, 전문 인스트럭터의 교육과 함께 인제 스피디움 풀 코스 주행 경험을 제공했다.

스포츠 주행은 500cc 이상 CB/CBR시리즈를 보유한 라이더를 대상으로 전문 인스트럭터의 가이드에 따라 안전하면서도 자유롭게 스포츠 성능을 만끽할 수 있는 실전형 트랙 체험으로 운영됐다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “혼다 트랙데이는 고객분들이 혼다 모터사이클의 압도적인 스포츠 성능을 제대로 체험해 볼 수 있는 행사”라며, “앞으로도 혼다코리아는 안전하고 즐거운 모터사이클 문화 발전을 위해 노력하겠다”고 전했다.