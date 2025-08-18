백종원 롤링파스타에 “부담 없이 정통 파스타 즐겨” 고객 호평…미식회 성료

백종원 대표가 이끄는 더본코리아 파스타 전문 브랜드 롤링파스타의 ‘롤링 미식회’에 초청받은 고객들이 참여하고 있다. 더본코리아 제공

백종원 대표가 이끄는 더본코리아 파스타 전문 브랜드 롤링파스타가 고객들에게 신메뉴를 선보이는 ‘롤링 미식회’를 진행했다고 18일 밝혔다.

롤링파스타는 2022년부터 협업해온 파브리 셰프와의 세 번째 메뉴 ‘페페 파스타(pepe pasta)’를 고객들에게 선보였다. 이탈리아어로 ‘후추’를 뜻하는 이름처럼 알싸한 후추 향과 부드러운 그라나파다노 치즈가 어우러져 진한 풍미를 자랑한다. 숏파스타인 '리가토니'를 사용했고 면 속에 꾸덕한 크림이 배어들어 더욱 풍부한 맛을 느낄 수 있다.

신메뉴 미식회에는 고객 10개 팀이 함께했다. 파브리 셰프가 선보인 신메뉴를 맛본 한 참가자는 “미슐랭 스타 셰프의 노하우가 담긴 정통 이탈리아 파스타를 부담 없는 가격에 즐길 수 있는 점이 가장 큰 매력으로 느껴졌다”고 말했다.

롤링파스타 관계자는 “이번 행사는 고객들이 매장에서 정통 이탈리아 가정식을 직접 경험하고 신메뉴의 매력을 보다 가깝게 느낄 수 있도록 마련한 자리였다”며 “앞으로도 더 많은 분들이 일상에서 특별한 미식의 즐거움을 누릴 수 있도록 다채로운 시도를 이어가겠다”고 말했다.