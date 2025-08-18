마이리얼트립 “7월 거래액 2171억원 기록… 역대 최고치”

마이리얼트립 로고. 마이리얼트립 애플리케이션 캡처

여행 플랫폼 마이리얼트립은 올해 7월 월간 거래액(GMV)이 2171억원을 기록하며 역대 최고치를 세웠다고 18일 밝혔다.

2023년 월 거래액 1000억원에 도달한 마이리얼트립은 지난달 처음으로 2000억원을 넘어섰다. 올해 1~7월 누적 거래액은 전년 동기 대비 42% 증가한 1조3000억원이며, 이러한 추세라면 연말에는 2조6000억원 돌파 가능성이 높다.

마이리얼트립은 항공, 숙박, 투어&액티비티(T&A), 자유·패키지여행 결합 상품 ‘마이팩’ 등 전체 카테고리에서 고른 성장세를 보이고 있다. 특히 투어&액티비티 부문의 거래액과 매출이 40% 이상 상승했다.

항공 부문은 BSP(Billing and Settlement Plan) 정산 실적 기준 월 거래액 1200억원으로 업계 최상위권에 진입했으며, 숙박 부문도 1월 대비 50% 이상 늘어나 월 350억원을 웃돌았다. 월 영업이익도 사상 최대치를 기록하고, 수익성 측면에서 가파른 상승세를 이어가고 있다.

성장 동력으로는 인공지능(AI) 기반 맞춤 여정 추천, 예약 프로세스 간소화, 고객 응답 자동화 등 사용자 편의 개선이 주효했다.

마이리얼트립은 하반기 개인화 서비스 강화와 브랜드 캠페인 전개로 글로벌 경쟁력을 제고하고 연간 거래액 3조원대 진입을 추진할 계획이다.

마이리얼트립 이동건 대표는 “역대 최고 거래액 달성은 고객과 파트너를 연결하는 우리의 전략이 시장에서 입증된 결과”라며 “앞으로도 더 나은 여행 경험과 가치를 제공하기 위해 기술·서비스 혁신을 지속하겠다”고 말했다.