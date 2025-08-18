李대통령 “언론의 고의적 왜곡·허위정보 책임 묻는 게 마땅”

이재명 대통령은 18일 “정부를 감시하거나 견제하는 언론의 역할도 중요하지만 고의적인 왜곡을 하거나 허위 정보를 알린다면 신속히 수정하도록 해야 한다”며 “그에 대한 책임도 물어야 하는 것이 마땅하다”고 말했다.
이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 참석자들이 “사실이 아닌 내용이 언론에 보도되면 반드시 짚고 넘어가야 한다”는 의견을 내자 이같이 언급했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑에서 전했다.
이 대통령은 외국의 경우 허위·조작 뉴스를 엄하게 단속한다는 내용의 보고를 듣고는 “좋은 내용인 것 같다”며 “미디어의 변화라는 흐름을 따라가더라도 허위·조작 뉴스는 반드시 해결해야 하는 문제”라고 강조했다.
회의에서는 정부의 정책 홍보를 효율화하기 위한 방안도 논의됐다.
우선 문화체육관광부는 각 부처 장·차관의 SNS를 활성화하는 등 디지털 중심으로 홍보방식을 전환해야 한다고 제안했다.
일부 국무위원들은 정부의 광고 집행이 달라진 미디어 환경을 반영하지 못한다며 “캐나다·영국 등은 디지털화가 진행됨에 따라 온라인 플랫폼에 광고를 더 많이 하고 있다”는 취지의 언급도 했다고 강 대변인이 소개했다.
이에 이 대통령은 “정부 부처의 홍보실적 평가 기준을 재점검해야 한다”며 부처별 홍보 수단 운영실태를 파악해 보고해달라고 지시했다.
이 대통령은 그러면서 “정부의 정책을 국민에게 정확히 설명하고 정책 효과를 체감하도록 하는 것이 중요하다”며 “돈을 주고 홍보하기보다는 직접 국민과 얼굴을 맞대고 소통해야 한다. 공급자의 편의보다는 수용자인 국민의 입장에서 끊임없이 고민해 더 나은 대안을 마련해달라”고 당부했다.