주담대 변동금리 더 떨어진다…7월 코픽스 0.03%p↓

신규취급액 기준 연 2.51%…10개월 연속 하락

잔액·신잔액 기준 코픽스도 0.07%p·0.04%p↓

은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 10개월 연속 떨어졌다.



18일 은행연합회에 따르면 지난 7월 신규 취급액 기준 코픽스는 6월(연 2.54%)보다 0.03%포인트(p) 낮은 2.51%로 집계됐다. 작년 10월 이후 하락세가 이어지고 있다.



잔액 기준 코픽스도 3.07%에서 3.00%로 0.07%p 낮아졌다.



코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다.



코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻이고, 코픽스가 오르면 그 반대의 경우다.



구체적으로 신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정된다.



2019년 6월 새로 도입된 '신(新)잔액기준 코픽스' 역시 2.63%에서 2.59%로 0.04%p 하락했다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다.



시중 은행들은 이르면 19일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.



KB국민은행에서는 주담대 신규 취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월)가 3.93∼5.33%에서 3.90∼5.30%로 0.03%p 낮아진다.



같은 기준의 전세자금대출(주택금융공사 보증) 금리도 3.68∼5.08%에서 3.65∼5.05%로 인하된다.



우리은행의 주담대 신규 취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월) 역시 3.90∼5.10%에서 3.87∼5.07%로 내린다.

<연합>