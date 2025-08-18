동작구, 신청사 이전 기념 ‘자동차 무상점검’ 행사 실시 [지금 우리 동네는]

서울 동작구가 이달 29일 구청 신청사 외부 필로티에서 ‘자동차 무상점검’ 행사를 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 구청 신청사 개청 기념 행사의 일환으로, 여름철 폭염과 집중호우로 인한 차량 고장을 예방하고 구민의 안전한 운행을 지원하기 위해 마련됐다. 동작구는 지난달 14일 장승배기로70 인근 신청사로 부서 이전을 완료하고 본격적인 업무를 시작했다.

동작구 제공

차량점검은 오전 11시부터 오후 4시까지 진행되며, 대상은 동작구민이 소유한 승용 자동차다. 택시·렌터카·외제차는 제외된다. 이날부터 동작구 누리집 통합예약시스템을 통해 사전 예약이 가능하며, 시간대별 50명까지 신청할 수 있다.

점검은 서울 중앙자동차 전문정비사업 조합 동작지회 소속 정비사가 맡아 △엔진오일 △부동액 △와이퍼·브러쉬 △워셔액 등 소모성 부품을 점검·보충한다. 정밀 점검이 필요한 경우 점검표를 작성해 정비업체 방문을 안내하며, 일상 정비 대상 차량은 현장에서 즉시 조치할 계획이다.

행사 당일에는 동작구 모범운전자회가 참여해 현장 안내, 교통 정리 등 원활한 진행을 도울 예정이다.

박일하 동작구청장은 “이번 무상점검은 단순한 서비스를 넘어, 구민들의 안전을 지키는 실질적인 지원”이라며 “많은 구민들이 참여해 여름철 차량 고장과 안전사고를 예방하길 바란다”고 말했다.