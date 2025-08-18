서울 영등포구 도림1구역, 45층 2500세대로 탈바꿈 [지금 우리 동네는]

서울 영등포구 도림동 고추말어린이공원 일대인 도림1구역이 최고 45층인 2500세대의 대단지로 탈바꿈한다.

영등포구는 18일 이 같은 도림1구역 주택 정비형 공공 재개발 사업이 추진 중이라고 밝혔다.

서울 영등포구 도림1구역 공공 재개발 정비 사업 조감도. 영등포구 제공

주택 정비형 공공 재개발이란 기반 시설이 부족하고 주거 환경이 열악한 지역을 정비 구역으로 지정, 주거 환경을 개선하고 양질의 주택을 공급해 균형 발전과 삶의 질 향상을 도모하는 사업이다.

구는 서울시, 한국토지주택공사(LH)와 함께 3차례의 사전 기획 자문 회의를 통해 정비 계획안을 마련했다. 용도지역이 일반주거지역 제2종에서 제3종으로 상향돼 용적률 299.9%로 고층 설계가 가능해졌다.

구는 지난달 23일 주민 설명회에서 주민들에게 사업 추진 경과와 향후 계획을 공유했다. 주민 공람은 마무리 단계다. 구는 연내 도시계획위원회 심의 등 행정절차를 끝내 정비 구역 지정이 원활히 추진될 수 있게 지원할 방침이다.

최호권 영등포구청장은 “영등포 전 지역에 여의도 스카이라인을 닮은 고층 주거 단지가 들어서고 있다”며 “도림1구역 공공 재개발은 도림동이 대변신하는 새로운 전환점이 될 것”이라고 강조했다.