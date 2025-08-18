농협상호금융, 新금융 패러다임 '비전 2030'

농협상호금융은 지난달 22일 '新 금융 패러다임 대응과 Vision 2030'를 개최하였다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)은 지난달 22일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 급변하는 디지털 금융 환경에 발 맞춰 농협이 나아갈 미래에 대한 청사진을 그리기 위한‘新금융 패러다임 대응 및 Vision 2030 보고회’를 개최했다.

이날 행사는 1부 스테이블 코인 대응 전략과 2부 新금융 패러다임 대응 전략 보고로 구성되었으며, 이후 디지털 시대의 新금융 전략에 대한 임직원들의 치열한 토론으로 진행되었다.

농협은 ▲新금융 패러다임 대응, ▲신기술/AI, ▲데이터, ▲플랫폼이라는 4대 핵심 경쟁력을 갖추기 위한 대한 대응 전략을 수립하고, 12개 세부 추진과제를 수행하며“新금융 패러다임과 함께하는 더 새로운 농협, 더 편리한 디지털, 더 높은 고객 만족”의 비전 달성에 집중할 것을 선포했다.

여영현 상호금융대표이사는 “디지털 금융 변화에 대비한 대응 전략 수립은 농협의 미래를 좌우할 수 있는 중요한 일”이라며 “임직원들이 디지털 금융 혁신에 대해 깊이 고민하고, 추진 과제 해결에 앞장설 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.