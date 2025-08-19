코스피 ‘빌빌’… 美·日 증시 ‘훨훨’ [경제 레이더]

이재명정부 출범 이후 상승세를 이어온 코스피가 이달 들어 횡보세에 머무는 반면, 일본 도쿄 증시의 닛케이 평균 주가는 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.



18일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장 대비 48.38포인트(1.50%) 내린 3177.28에 장을 마쳤다. 코스닥 지수도 전장보다 17.21포인트(2.11%) 떨어진 798.05에 거래를 마감했다.

18일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다. 뉴시스

지난달 29일 3230선을 돌파하며 4년 만에 최고치를 기록한 코스피는 이달 들어 3100∼3200선의 박스권에 머물고 있다. 상반기(1∼6월) 동안 33% 상승하며 주요국 증시 가운데 상승률 1위를 기록했지만, 이달 들어서는 오히려 하락세를 보이며 이날까지 1.86% 상승하는 데 그쳤다.



반면 같은 기간 미국과 일본의 증시는 고공행진 중이다. 이날 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 오후 한때 4만3835.12를 기록하며 지난 13일 세운 장중 사상 최고치를 다시 경신했다. 닛케이지수는 이달 들어서 6.32% 오르며 강세를 보이고 있다. 니혼게이자이신문은 미국 경기 우려가 잦아들고 위험선호 심리가 살아나 매수세가 쏠렸다고 분석했다. 미국 S&P500지수도 지난 14일(현지시간) 6468.54를 기록해 최고치를 새로 썼고, 나스닥지수도 13일까지 이틀 연속 최고치를 돌파했다.



코스피는 지난달 31일 정부의 세제개편안 발표를 기점으로 상승세가 꺾였다. 배당소득 분리과세 방안과 주식 양도세 대상인 대주주 기준 강화 등으로 투자 심리가 위축됐기 때문이다. 아울러 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책과 인플레이션(물가 상승) 압력으로 금리 인하 기대감이 후퇴하면서 하방 압력이 더해지고 있다.



김대준 한국투자증권 연구원은 “지난 4개월간 올랐던 코스피는 (8월 들어) 하락 반전한 상태”라며 “미국 금리가 방향성을 띠기 힘든 형국으로 이번주 증시도 전주처럼 매크로(거시경제) 불안에 영향을 받아 뚜렷한 방향성을 보이지 않을 가능성이 크다”라고 내다봤다.