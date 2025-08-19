[이코노 브리핑] 농림어업 숙련자 9년8개월 만 최대폭 감소 외

농림어업 숙련자 9년8개월 만 최대폭 감소

18일 통계청 국가통계포털에 따르면 7월 농림어업 숙련종사자는 전년 동월 대비 13만명 줄었다. 이는 2015년 11월(-17만명) 이후 9년8개월 만에 가장 큰 감소 폭이다. 월별 추이를 살피면 올해 들어 4월(-10만5000명), 5월(-11만1000명), 6월(-12만4000명), 7월까지 넉 달 연속 10만명대 감소 폭을 기록했다. 숙련 인력 감소의 가장 큰 원인으로는 농어촌 고령화가 꼽힌다. 통계청 ‘2024년 농림어업조사’에 따르면 지난해 65세 이상 고령 인구 비율은 농가 55.8%, 어가 50.9%, 임가 56.4%로 모두 절반을 넘겼다.

업비트, 업계 최초 법인 고객 100개사 유치

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 업계 최초로 가상자산을 현금화할 수 있는 법인 고객 100개사를 유치했다고 18일 밝혔다. 업비트 법인 고객에는 검찰청, 사회복지공동모금회(사랑의열매), 코인원 등이 포함됐다. 금융당국의 ‘법인의 가상자산시장 참여 로드맵’에 따라 올해 6월1일부터 정해진 기준을 충족하는 법집행기관, 비영리법인, 가상자산거래소는 현금화 목적의 가상자산 매도가 가능해졌다. 업비트 관계자는 “법인 고객들이 가상자산 투자 시장에 안정적으로 참여할 수 있도록 규제 준수와 준법 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

“국세 카드 납부 수수료율 0.1%P 낮출 것”

임광현 국세청장은 18일 서울 여의도 소상공인연합회에서 열린 ‘세정 지원 간담회’에서 “국세 카드 납부 수수료율을 현행 0.8%에서 0.7%로 낮추겠다”고 밝혔다. 국세청은 특히 영세자영업자가 부가가치세, 종합소득세를 납부할 때는 기존 0.8%에서 0.4%로 절반 인하할 방침이다. 체크카드 수수료율은 0.5%에서 0.4%로 낮추고, 영세자영업자의 경우 0.15%로 조정한다. 신용카드 납부 수수료율 인하는 2016년 이후 9년 만, 체크카드는 2018년 이후 7년 만이다.