여천NCC, 부도 위기 벗어났다

이사회, 3000억원 차입 승인 의결

불황·공급과잉 겹쳐 리스크 여전

석화업계 사업 재편 목소리 커져

국내 에틸렌 생산능력 3위 기업인 여천NCC가 대주주인 한화솔루션, DL케미칼로부터 긴급 수혈을 받으면서 부도 위기에서 벗어났다. 그러나 여천NCC 사례는 석유화학 업계 불황의 단면일 뿐, 하루빨리 업계 전체를 아우르는 정부 주도의 구조조정이 필요하다는 주장이 제기되고 있다.

사진=뉴시스

여천NCC는 18일 이사회를 열고 DL과 한화 측으로부터 각각 1500억원씩 총 3000억원의 자금을 대여받는 내용의 ‘주주사로부터의 금전 차입 승인’ 안건을 의결했다. 앞서 여천NCC는 원료 대금 결제와 임금 지급, 회사채 상환 등을 위해 지난 21일까지 운영 자금 360억원, 당장 이달까지 1800억원이 필요했는데 이번 의결로 급한 불은 끈 것이다.



그러나 리스크는 여전하다는 평가가 나온다. 여천NCC는 글로벌 경기침체와 중국발 공급과잉이 겹쳐 2022년부터 지난해까지 누적 적자가 8200억원에 달한다. 내년에 만기가 도래하는 차입금 역시 5100억원 이상이라서 실질적인 자생력 확보 방안 없이는 자금 불안이 지속될 전망이다. 여천NCC의 위기에는 장기 불황에 빠진 석유화학 산업 전체의 시선이 쏠려 있다. 전국 3대 석유화학단지에 입주한 나프타분해시설(NCC) 설비 10곳 중 상당수는 경영난에 직면했다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 현재의 불황이 지속되면 3년 뒤엔 국내 석유화학 기업의 절반만이 지속 가능할 것이라고 내다보는 등 ‘제2의 여천NCC’에 대한 우려가 빠르게 확산 중이다.



업계에선 석유화학 업체 간 협업과 재편으로 돌파구를 찾아야 한다는 목소리가 커지고 있다. 현재의 공급과잉 상태는 내수 성장 기반의 ‘버티기’만으론 극복하기 어려우니, 정부 주도로 환경 규제를 풀고 기업 간 통폐합을 가속할 제도적 개선이 필요하다는 주장이다. 정부도 이에 발맞춰 이달 중 기업의 자발적 사업재편을 유인하기 위한 법제 정비와 금융·세제 방안을 발표할 예정이다.