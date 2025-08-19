CJ온스타일 “오후 1시 주문도 당일 배송”

‘바로도착’ 서비스 출시… 전국 확대

CJ온스타일은 기존 빠른 배송 서비스를 ‘바로도착’ 신규 브랜드로 개편하고 빠른 배송 서비스를 확대한다고 18일 밝혔다. CJ온스타일은 서울의 경우 당일도착 상품 주문 마감 시간을 오전 10시30분에서 오후 1시로 연장하기로 했다. 서울에서 바로도착 서비스를 선보이고 이를 전국 주요 도심지로 확대할 계획이다. 바로도착 서비스는 배송일에 따라 오늘과 새벽, 내일, 주말도착으로 구분된다.



유통 업계에서 ‘퀵커머스’(즉시 배송) 등 빠른 배송 경쟁이 치열해진 데 따라 고객 수요에 부응하기 위한 개편이라고 회사 측은 설명했다.



패션과 뷰티, 가전 등 고급 상품군을 당일 배송하는 물류 포트폴리오로 차별성도 키운다.