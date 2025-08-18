‘혁신 토론’ 나선 구윤철 “업무에 AI 접목하라”

“기재부부터 선구자가 돼야”

성과 중심의 업무환경 강조

구윤철(사진) 부총리 겸 기획재정부 장관은 18일 “인공지능(AI) 등의 디지털 기술을 업무에 적극적으로 접목해 보다 효율적으로 일을 해야 한다”고 직원들에 당부했다.



구 부총리는 이날 정부세종청사에서 내부 혁신 조직인 체인저스(CHAngers)와 오찬 간담회를 열고 기재부의 일하는 방식과 조직문화 개선 방안을 논의했다.



구 부총리는 기재부가 ‘혁신의 선구자’가 돼야 한다고 강조하며 “기재부부터 혁신적으로 일할 필요가 있고, 이를 위해 형식이 아닌 성과 중심으로 업무 환경을 바꾸어야 한다”고 짚었다. 그는 기재부가 생성형 AI ‘챗GPT’와 ‘퍼플렉시티’를 직원들이 자유롭게 사용할 수 있도록 ‘AI 허브’를 구축한 것을 대표적인 사례로 언급했다.



이어 “모든 사고를 현장 중심으로 전환하고, 초혁신경제 전환에 전력을 다해야 한다”며 “부내 혁신을 넘어 국가 혁신을 위한 혁신정책 아이템 발굴에도 기여해달라”고 했다.



경제·재정 총괄부처인 기재부가 ‘진짜성장’을 구현하기 위해선 본격적인 초혁신경제 전환에 전력을 다해야 한다는 주문도 이어졌다. 구 부총리는 “빠른 시일 내에 혁신정책 아이템에 대한 실시간 의견수렴 플랫폼을 개설할 예정”이라며 적극적인 참여를 당부했다.



간담회에서는 직원들의 다양한 혁신 아이디어가 제시됐다. 논의 과정 중에 부처 내부망에서 활용할 수 있는 생성형 AI 솔루션을 개발하자는 제안이 나오자 구 부총리는 “적극 검토해 볼 사안”이라며 소관 부서에 지시하기도 했다.



구 부총리는 대면보고·대면회의 등 불필요한 형식을 최소화하고, 일·가정 양립에 기여하는 조직문화를 조성하게끔 노력하겠단 약속도 덧붙였다.