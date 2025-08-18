카터 “DJ 사형 집행 땐 韓·美관계 위협”

전두환에 친서 보내 사면 요청

국사편찬위, DJ 16주기 맞아

美 기밀해제 서한문 등 첫 공개

‘내란음모사건’ 상세 기록 눈길

“김대중에 대한 사형 집행은 미·한관계의 위협이 된다. 미국 국민과 의회, 정부 안에서도 우려가 크다. 국제사회에서도 비난을 받을 수 있다. 형을 감소하거나 취소하는 것이 전두환(대통령)의 지도력을 강화하고 양국 관계를 개선하는 계기가 될 것이다.”



1980년 12월6일 윌리엄 글라이스틴 주한 미국대사의 손에는 당시 야당 지도자 김대중의 사형 집행에 대한 우려를 담은 이런 내용의 서한이 들려 있었다. 지미 카터 미국 대통령이 쓴 친서였다. 당시 글라이스틴 대사는 전두환을 만난 자리에서 미 국방장관이 한국을 잠시 방문한다는 소식을 전한 뒤 ‘김대중 사면’을 요청하는 카터 대통령의 편지를 전달했다. 글라이스틴 대사는 한국이 국제사회에서 비난받을 수 있다는 경고와 함께 카터 대통령의 친서는 미국 내 많은 인사의 뜻을 반영한 것이라는 점을 전두환에게 분명히 밝혔다. 약 45년 전, 전두환 신군부가 조작한 ‘김대중 내란음모사건’ 당시 상황과 미국 정부의 대응을 살펴볼 수 있는 문서가 처음 공개됐다.

사진=연합뉴스

국사편찬위원회는 김대중 전 대통령 서거 16주기를 맞아 미국 국립문서기록관리청(NARA)이 기밀 해제한 ‘김대중 내란음모사건’ 관련 문서를 18일 공개했다. 이 사건은 신군부가 김 전 대통령 등 민주화운동가 20여명에 대해 북한의 사주를 받아 5·18을 일으켰다는 혐의로 군사재판에 회부한 사건이다. 1981년 대법원은 김 전 대통령에게 사형을 선고했지만, 미국을 비롯한 국제사회에서 사형 중단 압박이 거세자 무기징역으로 감형했다.



최근 기밀이 해제된 자료는 2상자, 약 3150장 분량에 달한다. 미 국무부 산하 인권 및 인도주의국에서 작성하거나 보관했으며, 1980년 한국 주재 미국대사관이 국무부로 보낸 전문(電文), 내부 문건 등으로 구성돼 있다.



당시 카터 대통령의 친서는 전두환이 1980년 11월10일 보낸 서한에 대한 답신 성격으로 추정된다. 국사편찬위는 “카터 대통령은 이 편지에서 김대중 (전 대통령)에 대한 사형 집행 여부가 한·미관계의 기초를 심각하게 위협할 것이라는 점을 경고했다”고 설명했다.



미국 정부가 김대중 관련 재판 상황을 낱낱이 보고한 기록도 눈길을 끈다. 국무부 법률고문실이 1980년 12월22일 작성한 보고서는 총 56쪽 분량으로, 체포 순간부터 재판에 이르는 과정을 제3자의 관점에서 상세히 담았다. 보고서는 “김대중은 공정한 재판을 받지 못했다”며 “김대중의 활동은 계엄 해제와 자유선거 촉구 등 민주국가에서 처벌 대상이 될 수 없는 합법적 정치활동이었다”고 적었다.

미국 카터 대통령의 서한 초고. 국사편찬위원회 제공

1980년 11월18일 백악관에서 회동한 즈비그뉴 브레진스키 미국 국가안보 담당 대통령 특별보좌관과 김경원 청와대 대통령 비서실장의 회의록도 공개됐다. 브레진스키는 “김대중 사건의 결과는 범죄에 대한 판결이 아닌 정치적 판결로 인식돼 한국에 대한 국제적 평판이 심각하게 손상될 것”이라며 “한국 정부가 이 사건을 ‘벼랑 끝 상황’(cliff hanger)으로 몰아가지 않는 것이 현명할 것”이라고 전두환정권을 압박했다.



허동현 국사편찬위원장은 “이번 자료는 한국 현대사 연구와 민주주의 가치 확산에 기여할 것”이라고 말했다.