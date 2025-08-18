[인사] 국토교통부 외

국토교통부 ◆신규 임용 △장관정책보좌관 윤규식 △〃 최승원
에너지경제연구원 △에너지정보통계센터장 김성균 △연구기획조정본부장 이상열 △경영지원본부장 안병영 △전력정책연구본부 원전정책연구실장 김창훈 △에너지산업연구본부 집단에너지연구실장 윤태연 △에너지기후정책연구본부 수소경제연구단장 강병욱 △에너지정보통계센터 에너지수급통계연구실장 박진호 △에너지정보통계센터 에너지장기모형연구실장 신힘철
KR투자증권 ◆신규채용 △투자개발팀 전무 심범용
