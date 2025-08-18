[부고] 정희곤씨 별세 외

▲정희곤씨 별세, 신점선씨 남편상, 정재상·효상·필상(한국자산관리공사 부산지역본부 책임전문위원)·지상(HD현대미포)·미숙씨(가톨릭관동대 교수) 부친상, 김수점·조효임·주경희·이선빈씨 시부상=17일 부산의료원 발인 19일 오전 9시 (051)607-2990
▲나찬순씨 별세, 남승래·인자·경자·승남·은선씨 모친상, 김홍익·김태환·황용성·이성용씨(유브레인커뮤니케이션즈 대표) 장모상=17일 서울아산병원 발인 20일 오전 5시10분 (02)3010-2000
▲이민재씨(이투데이 사회부 기자) 별세, 이강신·안재분씨 자녀상, 이다빈씨 형제상, 크리스토퍼 폰세씨 처남상=16일 부천 뉴대성병원 발인 20일 오전 6시30분 (032)666-1002
