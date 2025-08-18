이재명 대통령 “언론이 고의적 왜곡 땐 책임 물어야”

이재명 대통령은 18일 “정부를 감시하거나 견제하는 언론의 역할도 중요하지만 고의적인 왜곡을 하거나 허위 정보를 알린다면 신속히 수정하도록 해야 한다”며 “그에 대한 책임도 물어야 하는 것이 마땅하다”고 말했다.
이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 참석자들이 외국에서 허위나 조작 뉴스에 대해 엄중한 단속을 한다는 의견을 듣고 이렇게 언급했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑에서 전했다.
이 대통령은 허위 뉴스에 대한 대응 사례 등을 듣고 “좋은 내용인 것 같다”며 “미디어의 변화라는 흐름을 따라가더라도 허위·조작 뉴스는 반드시 해결해야 하는 문제”라고 강조했다고 강 대변인은 전했다. 이 대통령은 대선 과정에서부터 가짜 뉴스에 대한 위험성을 꾸준히 강조해오고 있다.
이날 국무회의에서는 문화체육관광부의 정부 홍보 효율화 방안이 보고되고, 토론이 이어졌다고 대통령실은 설명했다. 이 대통령은 정부 부처의 홍보 실적 평가 기준을 재점검해야 한다면서 각 부처의 자체 홍보 수단 및 운영 실태를 파악해 보고해 달라고 지시했다고 강 대변인은 말했다.
이 대통령은 “정부 정책을 국민에게 정확하게 설명하고 정책 효과를 체감할 수 있게 하는 게 중요하다”면서 “돈을 주고 홍보하는 것보다 직접 국민과 얼굴을 맞대고 소통하는 게 중요하다. 공급자의 편의보다는 수용자인 국민의 입장에서 끊임없이 고민해 더 나은 대안을 마련해 달라”고 당부했다고 대통령실은 전했다. 이 대통령은 민감한 핵심 쟁점인 경우 국민께 알리는 공론화 과정을 반드시 거쳐야 한다면서 최대한 속도를 내더라도 졸속화되지 않게 잘 챙겨 달라고 강조했다.