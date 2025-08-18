‘꿈돌이’ 이번엔 패션 아이콘으로… 한정판 ‘꿈씨 스니커즈’ 출시

대전시 대표 캐릭터인 ‘꿈씨 패밀리’를 입힌 한정판 스니커즈가 출시된다.

대전시는 18일 대전관광공사, 코드바이젠트리, 미국 스니커즈 브랜드 아시아 총판 운영사 쏘울컴퍼니와 ‘꿈씨 패밀리’ 캐릭터를 활용한 스니커즈 출시 업무협약을 체결했다. 코드바이젠트리는 미국 스포츠용품 제조사인 나이키에서 ‘조던 브랜드’를 30년간 이끈 젠트리 험프리가 2023년 창립한 프리미엄 신발 브랜드이다.

이장우 대전시장과 미국 신발 브랜드 ‘코드바이젠트리’ 젠트리 험프리(왼쪽 두번째)가 꿈씨패밀리를 디자인한 한정판 스니커즈 생산 업무협약을 맺은 후 기념사진을 찍고 있다. 대전시 제공

코드바이젠트리는 이달부터 2달여간 디자인 작업 후 10월쯤 특별 한정판으로 200켤레를 출시할 예정이다. 판매는 무신사 등 온라인 쇼핑몰에서 살 수 있으며, 오프라인은 10월 코드바이젠트리 런칭 팝업 행사에서 살 수 있다.

코드바이젠트리와 쏘울컴퍼니는 제품 기획·디자인·생산·유통 전반을 맡고, 대전관광공사는 캐릭터 라이선스 제공과 홍보·마케팅을 맡는다. 대전시는 사업 총괄 조정과 행정 지원에 나선다.

꿈돌이와 꿈순이가 가족을 이룬 ‘꿈씨패밀리’는 대전 0시축제 마스코트는 물론 대전지역 관광 상품 등에 활용되고 있다. 현재 꿈돌이라면과 꿈돌이 막걸리, 꿈돌이 호두과자 등이 생산, 판매되고 있다. 이장우 대전시장은 “지역 캐릭터가 지역을 넘어 세계 무대에 설 수 있다는 걸 증명하는 뜻깊은 시작”이라며 “꿈씨 패밀리가 글로벌 패션 아이콘으로 우뚝 서길 기대한다”고 말했다.