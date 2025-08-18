대구 계성중, 산불 극복 ‘영덕 블루로드’ 국토 순례

학생·교사 83명, 산불 복구 성금 전달과 함께 2박 3일간 종주

대구 계성중학교는 여름방학을 맞아 학생들에게 자신감과 인내심을 심어주고자 지난 11~13일까지 2박 3일간의 일정으로 국토 순례를 진행했다.

이번 순례는 계성중 학생 63명과 교사 20명이 함께 한 이번 행사는 2박 3일의 일정으로 첫날 강구대교에서 영덕읍 국립 청소년해양센터까지, 둘째 날 포항 죽장에서 영덕 옥계계곡까지, 셋째 날 강구면 삼사해상공원에서 남정면 장사해수욕장까지의 코스로 구성됐다.

출발 전 계성중 학생·교사들이 기념촬영을 하고 있다. 영덕군 제공

특히 참여자들은 행사 동안 세계지질공원에 다수의 명소가 포함된 블루로드를 종단하며 해안가에 펼쳐진 아름다운 절경을 두루 둘러봄으로써 국도의 지질학적 가치와 빼어난 경치를 경험했다.

장영중 교장은 “선생님들과 학생들이 산불로 힘든 시간을 보내고 있는 영덕군민께 위로와 격려의 메시지를 전달하고자 순례와 함께 성금을 모아 전달하기도 했다”며, “올해까지 여섯 번 영덕 블루로드를 방문했는데 매번 안전하게 행사를 마칠 수 있도록 세심하게 지원해 주신 영덕군에 감사드린다”고 전했다.

영덕 블루로드를 걷는 계성중 학생들과 교사들.

한편, 계성중학교는 1906년 미국 북장로의 선교사인 안의와 목사가 설립한 학교로, 이번 순례 중 별파랑공원 안에 있는 ‘블루로드 기도의 방’에서 산불 극복을 기원하는 기도행사를 열기도 했다.