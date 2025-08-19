“수도권 전력 위해 애꿎은 천안 희생”… 시민단체, 송전선로 건설 철회 촉구

충남 천안지역 환경단체가 “호남∼수도권 송전선로설비 경과지인 천안지역의 일방적 피해가 우려된다”며 에너지고속도로 건설사업을 위한 송전탑 건설을 반대하고 나섰다.
탄소중립과 RE100실천을 주창해 온 단체들이 정부가 에너지전환 속도를 높이기 위해 추진하는 에너지고속도로 건설사업은 반대하는 이율배반적 상황이 빚어지고 있다.
천안시민사회단체협의회와 충남환경운동연합은 18일 기자회견을 열고 “정부는 해당 전기를 생산하지도 소비하지도 않는 천안에 피해만 입히는 군산∼북천안, 신계룡∼북천안, 북천안∼신기흥 345kV 송전선로 건설계획을 즉각 철회해야 한다”고 밝혔다.
지난해 확정된 제11차 전력수급기본계획의 장기송변전기본계획에 따르면 ‘새만금∼신서산’, ‘새만금∼청양’, ‘청양∼고덕’, ‘군산∼북천안’, ‘북천안∼신기흥’ 등의 345kV 송전선로가 계획돼 있다. 이 송전선로는 호남의 신안·영광·새만금 지역의 풍력과 태양광 등 대형 재생에너지 발전소에서 생산한 전기를 수도권으로 보내는 호남∼수도권 간 에너지고속도로다. 천안은 이 에너지고속도로 가운데 ‘군산∼북천안’, ‘북천안∼신기흥’, ‘신계룡∼북천안’ 등 3개의 345kV 송전선로가 포함돼 있다.
천안지역 시민단체들은 “지금도 송전선로가 많은 천안지역에 이 같은 송전선로는 에너지정의에도 맞지 않다”며 “호남에서 생산한 재생에너지를 수도권으로 보내기 위한 선로 중간에 있는 천안은 경과지로서 애꿎게 피해만 겪을 상황에 처한다”고 반대했다.