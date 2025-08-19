“수도권 전력 위해 애꿎은 천안 희생”… 시민단체, 송전선로 건설 철회 촉구

군산~북천안 등 3개 노선 신설에

선로 중간지역 일방적 피해 주장

탄소중립 주장 단체 ‘이율배반적’

충남 천안지역 환경단체가 “호남∼수도권 송전선로설비 경과지인 천안지역의 일방적 피해가 우려된다”며 에너지고속도로 건설사업을 위한 송전탑 건설을 반대하고 나섰다.



탄소중립과 RE100실천을 주창해 온 단체들이 정부가 에너지전환 속도를 높이기 위해 추진하는 에너지고속도로 건설사업은 반대하는 이율배반적 상황이 빚어지고 있다.

천안지역 시민·환경단체들이 18일 천안시청에서 호남에서 생산한 재생에너지를 수도권으로 운반하는 에너지고속도로를 위한 송전선로 건설을 반대하는 기자회견을 열었다.

천안시민사회단체협의회와 충남환경운동연합은 18일 기자회견을 열고 “정부는 해당 전기를 생산하지도 소비하지도 않는 천안에 피해만 입히는 군산∼북천안, 신계룡∼북천안, 북천안∼신기흥 345kV 송전선로 건설계획을 즉각 철회해야 한다”고 밝혔다.



지난해 확정된 제11차 전력수급기본계획의 장기송변전기본계획에 따르면 ‘새만금∼신서산’, ‘새만금∼청양’, ‘청양∼고덕’, ‘군산∼북천안’, ‘북천안∼신기흥’ 등의 345kV 송전선로가 계획돼 있다. 이 송전선로는 호남의 신안·영광·새만금 지역의 풍력과 태양광 등 대형 재생에너지 발전소에서 생산한 전기를 수도권으로 보내는 호남∼수도권 간 에너지고속도로다. 천안은 이 에너지고속도로 가운데 ‘군산∼북천안’, ‘북천안∼신기흥’, ‘신계룡∼북천안’ 등 3개의 345kV 송전선로가 포함돼 있다.



천안지역 시민단체들은 “지금도 송전선로가 많은 천안지역에 이 같은 송전선로는 에너지정의에도 맞지 않다”며 “호남에서 생산한 재생에너지를 수도권으로 보내기 위한 선로 중간에 있는 천안은 경과지로서 애꿎게 피해만 겪을 상황에 처한다”고 반대했다.