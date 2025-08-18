포항 송도해변에 강철 사나이가 한꺼번에 몰려왔다… 해변 뜨겁게 달군 강철 챌린지! 해양레포츠 플레이그라운드 성료

18년 만의 송도해수욕장 재개장 기념, 비치사커·강철 챌린지

전국 참가자·관람객 몰려 도시 재생형 여름 축제 가능성 입증

해양 레포츠와 관광 융합, 포항 브랜드 가치 제고 및 지역 경제 활성화

경북 포항시가 지난 14~16일까지 송도해수욕장에서 개최한 ‘2025 해양 레포츠 플레이 그라운드’가 3일간의 열전을 끝으로 성황리에 막을 내렸다.

행사 첫날은 개막 퍼포먼스와 출정식이 진행되며 분위기를 고조시킨데 이어 14~15일에는 비치사커 대회가 열려 총 26개 팀이 모래 위에서 치열한 승부를 펼쳤다.

포항시가 지난 14~16일까지 송도해수욕장에서 개최한 ‘2025 해양 레포츠 플레이 그라운드’에서 선수들이 모래사장을 헤쳐나가고 있다.

둘째 날부터는 이번 축제의 하이라이트인 ‘송도 강철 챌린지’가 시작됐다.

모래사장을 기고, 장애물을 넘으며 각종 미션에 도전하는 이 대회에는 서울·광주·강릉 등 타 지역 선수들까지 전국 각지에서 150명이 참여해 전국적인 관심을 이끌어냈다.

낮 시간대에는 실제 강철 마스터들이 일반인들에게 직접 안전교육과 시연을 하고 누구나 무료로 챌린지 코스를 체험할 수 있는 프로그램도 운영됐다.

남녀노소 시민과 관광객이 직접 장애물 구간과 체력 미션을 경험하며 선수 못지않은 도전의 즐거움을 만끽했다.

포항시가 지난 14~16일까지 송도해수욕장에서 개최한 ‘2025 해양 레포츠 플레이 그라운드’에서 이강덕 시장이 인사말을 하고 있다.

특히 저녁 시간대에 열린 챌린지 현장은 선선한 바닷바람 속 열띤 응원 함성으로 송도 해변이 가득 차며 송도 해변이 피서지에서 한여름 최고의 도전 무대로 탈바꿈했다.

포항시 관계자는 “이번 행사는 포항항 구항 도시재생 뉴딜사업의 하나로 도시 재생형 체험형 축제 모델을 실현했다는 점에서 문화·관광 콘텐츠로 도시재생 효과를 확산시킨 성공적인 사례”라며 “앞으로도 시민이 공감할 수 있는 체험형 콘텐츠를 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 시는 이번 축제를 통해 송도해수욕장의 ‘체험형 해양문화 플랫폼’으로서의 가능성을 입증했다.

시는 전국 각지에서 모여든 참가자와 방문객들의 수요를 충족할 수 있는 해양레포츠와 관광이 어우러진 도시 브랜드 가치 제고 및 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 하는 지속적인 노력을 기울일 방침이다.