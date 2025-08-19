“99%가 아침 양치 잘못하고 있다고요?”…정답 공개합니다

치과 의사들이 밝힌 ‘양치 타이밍’의 결정적 차이…아침 식사 전 양치가 더 효과적인 이유

아침에 단 한 번 양치를 해야 한다면 식사 전과 후 중 언제가 더 효과적일까. 오랜 논쟁거리였던 이 질문에 대해 치과 전문가들이 명확한 답을 제시했다.

아침에 한 번만 양치를 한다면 식사 전이 가장 효과적이다. 게티이미지

치의학 박사 안잘리 라즈팔(Anjali Rajpal·베벌리힐스 덴탈 아츠 창립자)과 미국 신경치료 치과의사 협회 회장 스티븐 J. 카츠(Steven J. Katz)는 미국 건강 전문 매체 ‘우먼스 헬스(Women’s Health)’를 통해 “아침식사 전 양치가 더 유리하다”고 18일(현지시간) 밝혔다.

카츠 박사는 “수면 중에는 침 분비가 줄어들기 때문에 세균과 플라크가 쉽게 축적된다”며 “기상 직후 양치는 입 냄새 제거뿐 아니라 밤새 쌓인 세균을 제거해 전반적인 구강 건강을 지키는 데 중요하다”고 강조했다.

입을 벌리고 자는 습관이 있다면 구강이 더 쉽게 건조해지고 세균 번식이 활발해져 아침 양치의 필요성은 더 커진다고 덧붙였다.

◆“아침에 딱 한 번 양치한다면? 식사 ‘전’이 정답”

라즈팔 박사는 여기에 “불소, 하이드록시아파타이트, 칼슘 인산염 등 치약 속 광물질이 치아 표면에 보호막을 형성한다”며 “식사 전 양치는 이후 섭취할 산성 음식이나 당류로부터 치아를 효과적으로 보호해준다”고 설명했다.

식사 후 양치가 무조건 해롭진 않지만 주의가 필요하다. 민감한 치아를 가진 사람이라면 오히려 증상을 악화시킬 수 있다.

라즈팔 박사는 “법랑질이 얇거나 뿌리가 노출된 치아를 가진 사람은 식후 양치가 자극이 될 수 있다”며 “개인에 따라 차이가 있다. 치과 진료를 통해 본인에게 맞는 양치 시점을 정하는 것이 좋다”고 조언했다.

커피나 과일주스처럼 산성 음료를 마신 직후엔 최소 30분 정도 지난 후에 양치하는 것이 권장된다.

그는 “산성 환경에 노출된 직후 법랑질은 일시적으로 부드러워진다”며 “이때 양치를 하면 오히려 마모나 손상이 빠르게 진행될 수 있다”고 경고했다.

정확한 양치 습관을 들이는 것이 치아 건강을 지키는 핵심이다. 게티이미지

일반적으로는 아침과 저녁, 하루 두 번의 양치로도 충분하다. △충치나 잇몸질환 위험이 높은 경우 △단 음식이나 산성 음식 섭취가 잦은 경우 △교정 장치를 착용하고 있는 경우 △외근·야근 등으로 인해 저녁까지 양치가 어려운 경우점심 양치가 도움이 될 수 있다.

아울러 “모든 사람에게 점심 양치가 필수는 아니지만, 개인의 구강 상태와 생활습관에 따라 선택적으로 실천하는 것이 좋다”고 말했다.

◆전문가들 “언제 하느냐보다 ‘어떻게’ 하느냐가 더 중요”

전문가들은 “아침에 한 번만 양치를 한다면 식사 전이 가장 효과적”이라며 “무엇보다 중요한 건 언제 하느냐보다 어떻게 하느냐”라고 말한다.

이어 “정확한 양치 습관을 들이는 것이 치아 건강을 지키는 핵심”이라고 입을 모아 강조한다.