조혜련, '건강 이상' 박미선 떠올리며 눈물 "매일 기도해"

사진=조헤련 SNS

코미디언 조혜련이 건강 이상으로 활동을 중단한 박미선을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

조혜련은 지난 18일 방송한 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에 나와 박미선에 관한 얘기를 했다.

안영미는 조혜련에게 "박미선 선배가 (조햬련 선배를) 후배이지만 존경하는 동생이라고 하면서 '고장난 타임머신'을 홍보해줬다"고 말했다.

조혜련은 "미선 언니가 SNS를 안 한다. 언니한테 홍보해달라고 할 수도 없는 상황이었는데, 언니가 우리가 함께 이스라엘에 갔던 사진을 올리며 이 노래를 배경 음악으로 깔아서 노래를 홍보해줬다"고 했다.

그러면서 "그 영상을 600만명이 봤다. 깜짝 놀랐다. 미선 언니 생각하면 울컥하기도 한다. 하루도 빠지지 않고 언니를 위해 기도하고 있다"고 말했다.

조혜련은 박미선에게 음성 편지를 남겼다. 그는 "언니 우리 나이 되니까 고장도 나고 많은 생각이 든다. 우리 언니 잘 지내라고 매일 기도하고 있다"고 말했다.

그러면서 "아침에도 기도하고 밤에도 기도한다. 내 바람이 있다면 언니랑 연극 무대에 함께 서보고 싶다. 그날을 기다린다"고 덧붙였다.

안영미는 "얼마 전에 박미선 선배님이 꿈에 나와서 웃어줬다"며 "나는 꿈을 믿는다. 분명히 좋은 소식이 있을 것 같다는 생각을 했다"고 말했다.

한편 박미선은 올해 초 건강 이상으로 모든 활동을 중단한 상태다.