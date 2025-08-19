韓·美 합동연습‥ 김정은 “핵무장화 확대 필요” 맞대응

‘을지자유의방패’(UFS) 연습에

“가장 명백한 전쟁도발 의지의 표현”

김정은 북한 국무위원장은 현재 진행 중인 한미 연합군사훈련인 ‘을지자유의방패’(UFS) 연습에 대해 “가장 명백한 전쟁도발 의지의 표현”이라고 밝혔다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김정은 당 총비서가 지난 18일 구축함 '최현'호를 방문해 함의 무장체계통합운영시험과정과 구축함 해병들의 훈련 및 생활정형을 료해(점검)했다고 19일 보도했다. 평양 노동신문=뉴스1

북한 노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 18일 구축함 ‘최현’호를 방문해 함의 무장체계 통합운영 시험과정과 구축함 해병들의 훈련 등을 점검했다고 19일 보도했다. UFS에 대응해 훈련 첫 날 군사행보를 벌인 것이다.

김 위원장은 “우리 국가가 직면한 안전 환경은 날로 심각해지고 있다”며 “조성된 정세는 우리로 하여금 현존 군사이론과 실천에서의 획기적이고도 급속한 변화와 핵무장화의 급진적인 확대를 요하고 있다”고 말했다.

그는 “오늘부터 또 다시 감행되는 미국과 한국의 합동군사연습은 조선민주주의인민공화국(북한)에 가장 적대적이며 대결적이려는 자기들의 의사를 숨김없이 보여주는 뚜렷한 입장 표명”이라며 “미한의 심화되는 군사적 결탁과 군사력 시위행위들은 가장 명백한 전쟁도발 의지의 표현이며 지역의 평화와 안전환경을 파괴하는 근원”이라고 했다.

이어 “오래 전부터 관행화되여온 미한의 군사연습이 언제 한번 도발적 성격과 위험성을 내포하지 않은 적이 없지만 최근에는 핵 요소가 포함되는 군사적 결탁을 기도하고 있다는 특징으로부터 하여 그 엄중성은 더욱 증대되고 있다”며 “이러한 변천하는 정세는 우리로 하여금 주동적이며 압도적인 변화로써 대응할 것을 요구하고 있다”고 말했다.

또 “지역의 안전환경을 관리, 유지하고 국가의 주권안전을 철통같이 수호하는 데서 가장 믿음직하고도 확고한 방도와 담보는 적이 우리를 두려워하게 만드는 것 뿐”이라며 “정세관리와 국가 방위전략에 관한 우리의 이러한 견해에는 추호의 변화도 없을 것”이라고 했다.

그는 “국가 방위력의 가속적인 장성을 위한 중대 조치들은 분명코 계속 취해질 것”이라며 “나라의 주권안전을 수호하려는 우리의 확고한 의지와 능력은 실천 행동으로써 표현될 것”이라고 했다.

신문에 따르면 그는 함의 각 무장계통들의 부분별 시험과정과 통합운영체계 구성실태에 대해 보고받았다.

그는 “국가방위의 중요 공간에서 임무를 담당하고있는 우리 해군의 작전능력을 초급진적으로 장성시키는 것은 공화국 무력의 발전적 견지에서 보나 우리 국가의 지정학적 특수성에 기초한 군사학적 견지에서 보나 순간도 드틸 수 없는 최중대 국사”라고 말했다.

신문은 그가 “해군의 첨단화, 핵무장화의 중요과업들이 단계적으로, 계획대로 진행되고 있는 데 대하여 만족”을 나타냈다고 했다.

그는 “8월과 9월에 예견되여있는 사업들을 완결하고 계획대로 10월 중으로 다음단계인 함의 성능 및 작전수행능력 평가공정에로 넘어갈 데 대하여”강조했다.

아울러 “남포조선소에서 건조하고있는 세번째로 되는 ‘최현’급 신형 다목적구축함실태와 전망계획에 대한보고”를 받고 “선박공업분야의 기술자, 전문가들과 함께 중요담화를 나누시였다”고 신문은 전했다.