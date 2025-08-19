국힘 김대식, 전한길 겨냥 “김어준 흉내 내려면 당에서 나가서 하라”

국민의힘 김대식 의원, CBS 라디오서 전한길씨 비판

한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨. 뉴시스

국민의힘 김대식 의원은 한국사 강사 출신 유튜버로 최근 당과 함께 자주 언급되는 전한길씨를 겨냥해 ‘김어준을 흉내 내려면 당에서 나가서 하라’고 날을 세웠다.

김 의원은 18일 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 나와 ‘전한길씨가 당에 해가 된다면 출당 조치까지 해야 한다고 주장했는데’라는 진행자 말에 “그렇다”며 이같이 강조했다.

이어 “전한길씨가 진보 좌파의 김어준을 흉내 내려고 하는 것 같다”며 “김어준의 대항마로서 하려면 정당에 입당하지 않았어야 한다”고 지적했다.

당의 비상대책위원인 김 의원은 최근 YTN 라디오에서 전씨에 관해 “당에 해를 끼치고 앞으로 우리 당이 나아갈 방향에 대해 심각한 문제가 있다고 하면 징계뿐만 아니라 출당 조치도 해야 한다”고 주장했다.

한국사 강사 출신으로 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대해 온 전씨는 지난달 국민의힘 입당 사실이 뒤늦게 알려지며 논란을 빚었다.

전당대회 합동연설회 방해 등으로 당내 잡음을 빚는 전씨에게 국민의힘 윤리위원회가 엄중한 징계를 내릴 것으로 예상됐으나, 윤리위는 지난 14일 그가 잘못을 뉘우친다는 점 등을 이유로 가장 낮은 수위 징계인 ‘경고’ 조치를 내렸다.

더불어민주당은 내란 세력과의 단절을 명시적으로 거부했다며 국민의힘을 강하게 비판했다.

여당의 비난을 받는 상황에서도 전씨는 지난 18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 농성 중인 김문수 당 대표 후보 옆에서 김건희특검팀 규탄 발언을 하는 등의 행보를 이어가고 있다.

김 의원은 라디오에서 “자기가 보수 우파를 위해서 열심히 하겠다고 한다면 바깥에서도 얼마든지 할 수 있는 것 아닌가”라며 “나가서 해도 얼마든지 할 수 있다”고 강조했다.

계속해서 “전한길에 함몰되고 블랙홀처럼 빠져들 만큼 우리 당이 그렇게 취약한가”라며 “500만 당원을 갖고 역사와 전통이 있는 보수당이 그렇게 허약한가”라고 탄식했다.