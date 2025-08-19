부산 동서고가도로서 3중 추돌사고… 출근길 극심한 교통 정체

이른 새벽 출근길 부산 동서고가도로에서 3중 추돌사고가 발생해 극심한 교통정체로 출근길 운전자들이 큰 불편을 겪었다.

19일 부산경찰청 교통순찰대에 따르면 이날 오전 5시22분쯤 부산 동서고가도로 시외방면 횡령방음터널 입구에서 급정거한 스포츠유틸리티차(SUV)를 뒤따르던 트레일러 2대가 연달아 들이받았다.

부산 동서고가도로에서 앞서가던 SUV가 급정거하는 바람에 뒤따르던 트레일러 2대가 SUV를 연달아 들이받았다. 이 사고로 일대가 한때 전면 통제되면서 출근길 운전자들이 큰 불편을 겪었다. 부산경찰청 제공

이 사고로 다친 사람은 없었지만, 이날 오전 6시9분부터 동서고가도로 시외방면 황령램프~범내골램프 2개 차로 중 1개 차로가 통제됐고, 오전 7시부터 차량 견인작업으로 황령램프 진입이 전면 금지됐다.

이날 사고는 40대 남성 A씨가 운전하던 SUV가 황령방음터널 입구에서 급정거하자 뒤따르던 트레일러가 SUV를 추돌한 뒤, 방음벽을 들이받았다. 이어 또 다른 트레일러가 앞선 트레일러를 잇달아 추돌하면서 발생했다.

경찰 조사 결과 사고 운전자 모두 음주운전은 아닌 것으로 확인됐으나, 사고 여파로 동서고가도로를 이용하려던 차량이 한꺼번에 우회도로로 몰리면서 출근길 극심한 정체가 빚어졌다.

부산시는 ‘문전 교차로에서 김해방향 전면 교통통제 중이므로 우회도로를 이용해 달라’는 안전 안내 문제를 발송했다.

경찰은 사고 차량 운전자들을 상대로 정확한 사고경위를 조사할 예정이다.