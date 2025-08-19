세계일보
[속보] 인천 서구 도로서 싱크홀… 5톤 청소차 빠져

입력 : 2025-08-19 09:21:18
수정 : 2025-08-19 09:21:18
김동환 기자 kimcharr@segye.com
인천 도로에서 땅꺼짐(싱크홀)이 발생해 주행 중이던 5톤 청소차량의 뒷바퀴가 도로에 빠지는 사고가 발생했다.

인천 서구 석남동 땅 꺼짐 현장. 인천소방본부 제공

 

19일 인천 서부경찰서 등에 따르면 전날 오후 3시13분쯤 서구 석남동의 한 도로를 달리던 5톤 청소차량이 싱크홀에 빠졌다는 신고가 접수됐다.

 

싱크홀은 반지름 약 5m, 깊이 2.5m 크기로 파악됐다. 다행히 인명 피해는 없었다.

 

관할 지방자치단체인 서구는 싱크홀 발생 원인 조사와 동시에 복구 작업에 나선다는 방침이다.

