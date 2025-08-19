경기도 영화관 7곳서 다회용기 도입…매달 일회용품 5만개 줄여

메가박스·롯데시네마 등 동참… 道, 코로나19 사태 불거진 2021년부터 식당 등 다회용기 지원

폭증하는 쓰레기 문제의 해결책은 무엇일까.

당연히 쓰레기 발생량을 줄여야 하지만 쉽지 않은 일이다. 인류가 대량생산 가능한 플라스틱을 만들고, 1999년 테이크아웃 커피문화가 국내에 도입되면서 일회용 플라스틱 사용량은 급증했다. 여기에 코로나19 사태가 불거지면서 배달문화가 정착됐고 엎친 데 덮친 격으로 재활용시장의 침체까지 더해졌다.

극장에 설치된 다회용기 서비스 안내판. 경기도 제공

이에 경기도가 팔을 걷어붙였다. 도내 식당들을 설득하고 분위기를 조성해온 도가 점차 사용 범위를 확대하고 있다.

19일 경기도는 자원순화 인프라 확산을 위해 도내 영화관 7곳에서 20일부터 다회용기를 사용하기로 했다고 밝혔다. 이는 매달 일회용 플라스틱 5만개 사용을 감축하는 효과를 불러올 것으로 보인다.

대상 영화관은 메가박스 미사강변·시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등이다.

관객은 음료 주문 시 추가 비용 없이 다회용기로 받을 수 있고 관람 후 지정된 장소에 반납하면 된다.

사용된 다회용기는 전문 다회용기 업체의 고온 살균 세척 과정을 거쳐 재공급된다. 내달 말부터는 팝콘도 다회용기로 판매된다.

다회용기 권장 안내문. 경기도 제공

도가 지난 7월 메가박스 미사강변·시흥배곧점에서 다회용기를 시범 도입해 사용한 결과 보름 동안 다회용기 8000개가 사용된 것으로 집계됐다.

영화관 다회용기지원사업은 경기도 산하 공공기관인 코리아경기도주식회사가 해당 영화관과 업무협약을 통해 추진하고 있다.

경기도경제과학진흥원 누리집의 다회용기 챌린지 소개. 경과원 제공

앞서 도는 코로나19 장기화로 배달음식 주문이 늘자 2021년 7월부터 공공배달앱 ‘배달특급’ 주문 음식에 다회용기 사용을 적용한 바 있다. 배달특급 앱을 통해 음식을 주문할 때 다회용기 사용 가맹점을 확인하고 이를 선택할 수 있도록 했다.

이용균 경기도 자원순환과장은 “이번 영화관 다회용기 지원 사업은 일회용품 감축을 위한 실질적인 시도”라며 “도민이 일상에서 일회용품을 줄일 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.