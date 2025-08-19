MZ세대 뒤흔든 ‘말차’ 열풍에…남양유업 ‘말차에몽’ 또또 완판

1차 완판 이어 2차 판매까지 흥행…소비자 호평

MZ세대 사이에서 부는 말차 열풍에 힘입어 남양유업 ‘말차에몽’ 인기도 이어지고 있다. 남양유업은 네이버 브랜드스토어에서 진행한 ‘말차에몽’ 라이브커머스 물량이 전량 판매, 2차 판매 역시 1차 완판에 이어 흥행을 기록했다고 19일 밝혔다.

남양유업 ‘말차에몽’. 남양유업 제공

이번 라이브커머스 방송은 오는 24일까지 이어지는 네이버 브랜드스토어 ‘신상위크’의 첫날 이벤트로 마련돼 전날 오후 8시부터 특별 기획전으로 진행됐다. 방송에서는 190ml 1박스(24입)를 최대 36% 할인하고 추가 증정 혜택을 제공해 준비 수량이 모두 소진됐다.

이 같은 성과는 남양유업이 ‘말차에몽’ 출시 초기부터 네이버 브랜드스토어를 통한 사전 출시 전략을 택해 소비자와 빠르게 접점을 형성한 것이 주효했다는 분석이다. ‘말차에몽’은 출시 전부터 사회관계망서비스(SNS) 등에서 높은 기대감을 모았고, 지난 11일 1차 초도 물량이 출시 하루 만에 완판되며 흥행을 예고한 바 있다.

‘말차에몽’은 국산 1등급 원유(세균수 기준)와 국산 말차가루를 사용해 쌉싸름한 말차 풍미와 부드러운 우유 조화를 살리면서도 과하지 않은 단맛을 구현한 것이 특징이다. 남양유업은 최근 미국·유럽 등 전 세계적으로 MZ세대 사이에서 ‘말차’ 열풍이 불자 소비자 시음 평가와 연구진의 맛·향·식감 검증을 거듭하며 말차와 우유가 어우러지는 최적의 레시피를 완성했다. 카페에서 즐기던 말차라떼를 RTD(Ready to drink) 형태로 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다.

소비자 반응 역시 긍정적이다. “달콤하면서도 쌉싸름한 말차 맛이 잘 살아있다”, “집에서도 카페 전문점 수준의 말차라떼를 즐길 수 있다”는 호평이 이어지고 있다. 말차에몽 빙수, 아이스크림, 홈카페 라떼 등 다양한 레시피로 즐기는 인증 콘텐츠까지 확산되며 온라인상에서 화제가 되고 있다.

남양유업은 이날 오후 2시부터 말차에몽 판매를 재개하며, 오는 24일까지 네이버 브랜드스토어 ’신상위크’에서 최대 36% 할인 특가로 판매한다. 이후 자사몰 ‘남양몰’과 대형마트 등 주요 온∙오프라인 채널로 판매처를 확대할 예정이다.

남양유업 관계자는 “연이은 완판 성과는 ‘초코에몽’ 브랜드에 대한 신뢰와 최근 말차 트렌드가 맞물려 시너지를 낸 결과”라며 “앞으로 다양한 유통망으로 판매처를 확대해 더 많은 소비자와 만날 것”이라고 밝혔다.