김대식 “전한길, 김어준 흉내…당 떠나서 해라”

김대식 “김어준, 민주당에 입당 안 해”

“4명의 당대표 후보가 주인공 돼야”

한국사 강사 출신 전한길씨가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 특정 후보를 지지하며 찬탄(탄핵 찬성)파 후보가 등장할 때마다 ‘배신자'란 구호를 외치고 있다. 뉴시스

국민의힘 8·22 전당대회를 앞두고 당권 주자들보다 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 주목받고 있다는 우려가 나오는 가운데, 국민의힘 김대식 의원은 “전한길씨가 진보 좌파의 김어준을 흉내내려는 것 같다”고 지적했다.

김 의원은 18일 오후 CBS 라디오에서 “김어준씨는 민주당에 입당을 안 했다. 그러면 보수 우파를 위하는 전한길씨도 김어준 대항마로서 나서려면 정당에 입당을 안 해야 한다”며 이같이 밝혔다.

앞서 전씨는 지난 8일 국민의힘 전당대회에 출마한 당 대표·최고위원 후보들의 대구·경북 합동연설회에서 이른바 ‘찬탄(탄핵 찬성)파’ 후보들의 연설 도중 ‘배신자’ 구호를 외치거나 비난·야유를 선동하는 등의 행보로 물의를 빚은 바 있다.

또 전당대회를 앞두고 당대표 후보들을 대상으로 한 이른바 ‘전한길 면접’ 등의 논란도 불거지기도 했다.

김 의원은 “국가와 국민을 위해서 일하는 게 꼭 정치를 해야 하느냐”이라며 “전한길씨도 보수 우파를 위해 열심히 하겠다면 바깥에서도 얼마든지 할 수 있는 거 아닌가. 꼭 제도권 안에 들어와야만 국가와 국민을 위해서 일하는 거냐. (국민의힘을) 나가서 해도 얼마든지 할 수 있다”고 지적했다.

국민의힘 김대식 의원이 지난달 16일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 이진숙 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 인사청문회에서 이 후보자의 지난 논문을 들어 보이며 질의하고 있다. 뉴시스

전씨가 당대표 후보 같다는 지적에 대해서는 “(우리 당이) 전한길에 함몰되고 블랙홀처럼 빠져들게 되는 건 적절치 않다고 본다”며 “네 분의 당대표 후보가 주인공이 돼야 한다”고 강조했다.

TK 합동연설회 이후 전씨가 전당대회 출입금지 조치를 당하고 당 윤리위원회에서 전씨에게 가장 낮은 수위인 ‘경고’ 처분을 내린 데 대해서는 “윤리위는 당 집행부와는 별도 조직이기 때문에 거기에서 결정한 건 존중해야 된다”고 말했다.

한편, 국민의힘 당대표 후보들 간에도 전씨의 행보가 화두로 떠오르는 양상이다. 17일 진행된 국민의힘 2차 TV토론에서 안철수 당대표 후보는 김문수 후보에게 “전씨가 장동혁 후보를 지지한다고 이야기를 했다. 결국 면접에서 떨어지신 건가”라고 물었다.

이에 김 후보는 “그건 전씨의 정치적 자유”라며 말을 아꼈고, 토론 이후에도 전씨의 장 후보 지지에 “전혀 개의치 않는다”는 입장을 보였다.