李대통령, ‘케데헌’ 감독·트와이스 만난다‥ “K팝 비전 아이디어 공유”

세계적 위상과 글로벌 콘텐츠의 확장 가능성



이재명 대통령이 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 메기 강 감독을 만난다.

'케이팝 데몬 헌터스'. 넷플릭스 제공

이 대통령이 오는 20일 오후 5시 아리랑 국제방송 프로그램 ‘케이팝:더 넥스트 챕터(K-Pop:The Next Chapter)’에 출연해 케이팝 비전 등에 대해 이야기를 나눈다고 대통령실은 19일 밝혔다.

강 감독을 비롯해 케데헌 영화 삽입곡을 부른 걸그룹 트와이스(TWICE)의 지효와 정연, 음악 프로듀서 알티(R.Tee), 음악 평론가 김영대가 프로그램에 출연한다. 진행은 장성규가 맡는다.

이번 프로그램은 케이팝이 쌓아온 세계적 위상과 글로벌 콘텐츠의 확장 가능성을 짚고, 향후 비전과 아이디어를 공유하기 위한 자리로 마련됐다.

이 대통령이 최근 케데헌을 직접 관람한 것으로 알려진 만큼, 작품을 본 소감도 언급할 것으로 전망된다. 이 대통령은 전날 국무회의에서도 케데헌을 언급하며 “케이 문화 강국을 향한 여정에 더욱 박차를 가해야겠다”고 밝힌 바 있다.

대통령실은 “우리나라가 소프트파워 ‘빅5’의 문화강국으로 거듭나기 위해서는 케이팝을 비롯한 문화산업의 지속적 성장과 혁신이 필요한 만큼, 이번 프로그램을 통해 전해진 현장의 목소리와 통찰을 앞으로의 정책 방향 설정에 활용해 나갈 계획”이라고 설명했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 서울 용산CGV에서 '독립군:끝나지 않은 전쟁' 관람 후 한 어린이와 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령은 광복 80주년을 기념해 조진웅 배우가 추천한 이 영화를 본다면서 SNS를 통해 신청한 시민들과 동반 관람을 했다.ㅍ대통령실통신사진기자단

한편 글로벌 신드롬을 일으키고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케데헌’ 사운드트랙 세 곡이 자체 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 톱10에 동시 진입했다.

18일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 23일자 빌보드 ‘핫100’ 톱10 예고 기사에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 가상 걸그룹 ‘헌트릭스(HUNTR/X)’의 ‘골든’이 2위를 차지했다.

지난 주 해당 차트에서 처음 1위를 차지한 이 곡은 지난 주보다 스트리밍이 4% 상승한 3280만을 기록(스트리밍 송 부문 4주 연속 1위)했음에도, 한 계단 내려왔다. 해당 차트엔 총 8주 진입했다.

하지만 애니 속에서 헌트릭스의 라이벌 그룹으로 묘사되는 ‘사자보이즈’의 노래들이 상승세를 타면서 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 ‘핫100’에서 자체 새 기록을 썼다.

사자보이즈 ‘유어 아이돌’이 지난 주 8위에서 4계단 뛰어 올라 이번 주 4위를 차지하며 첫 톱5를 기록했다. 이 곡 역시 8주 연속 이 차트에 들어왔다.

사자보이즈의 또 다른 히트곡 ‘소다 팝’은 지난 주 14위에서 4계단 역주행해 10위를 차지하며 처음 톱10에 진입했다. 이에 따라 사자보이즈는 두 곡을 동시에 핫100 톱10에 올렸다.

외신에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’는 1996년 ‘사랑을 기다리며’(Waiting To Exhale) 이후 29년 만에 처음으로 세 곡을 ‘핫100’ 톱에 올린 사운드트랙이 됐다.