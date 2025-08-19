윤정수, ‘♥12살 연하’ 아내 공개 “혼인신고 완료...도망 못 가”

윤정수가 아내를 공개했다. 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽' 캡처.

코미디언 윤정수가 12살 연하의 예비신부와 혼인신고를 마쳤다.

지난 18일, 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’에는 ‘자기야 이제 진짜 빠꾸 안 돼...! 혼인 신고하고 온 윤정수’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 윤정수가 ‘결혼생존기’ 콘텐츠에 출연해 아내에게 애정을 표하는 모습이 담겼다.

이날 윤정수는 직접 차량을 운전해 경기 용인시로 향했다. 그는 “아침 일찍 일어났더니 정신이 없다”며 “오늘 중요한 일이 있어서 구청에 간다”고 설레어 했다. 그러면서도 “사실 긴장도 많이 되고 책임감과 걱정도 온다”고 덧붙였다.

윤정수는 최근 열애 사실과 결혼 소식을 함께 알렸던바. 이에 아내 직장 근처의 구청에서 혼인신고를 마친 것이다. 그는 “너무 금방 끝났다”며 “나는 53년 동안 혼자 살았는데, 서류를 작성하니까 5분 30초도 안 걸린다”고 자랑했다.

윤정수가 혼인신고 소감을 밝혔다. 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽' 캡처.

제작진은 “(혼인신고를 끝낸) 현재 심정은 어떤가요?”라고 궁금증을 털어놨다. 윤정수는 “엄청나게 압박이 온다”며 “아내랑 잘하고 잘 살아야겠다”고 답변했다. 또 “정신 바짝 차리고 살아야 할 것 같다”고 거듭 강조했다.

그는 “아내가 오면 이제 어떻게 최대한 좀 편하게 해줄 수 있을까”라며 “그런 생각만 잔뜩 든다”고 고민했다. 이후 제작진이 “혼자가 편하진 않으세요?”라고 짓궂게 질문하자 “혼자는 편하지만 외롭고 허전하고, 둘은 행복하지만 그만큼 해줘야 할 게 있다”고 덧붙였다.

윤정수는 “그러니까 이게 뭐가 더 좋고 나쁘다의 차이가 아니다”라며 “뭘 해야 하는지의 차이이고 53년 만에 깨우쳤다”고 미소를 지었다. 그는 필라테스 강사인 아내의 직장에 잠시 방문해 다정한 통화를 나누기도 했다.

윤정수의 아내는 수업 쉬는 시간에 여유를 내 등장했다. 특히 큰 키와 날씬한 몸매로 눈길을 사로잡았다. 그는 윤정수를 보자마자 포옹을 나누며 “혼인신고했어? 우리 이제 부부야”라고 애정을 드러냈다.

윤정수는 “우리 이제 부부다”라며 “도망 못 가십니다”라고 너스레를 떨어 훈훈함을 자아냈다. 아내 역시 “고생했어 오빠”라고 화답했다. 또 ‘여보’라고 부르며 설렘을 전하기도. 이에 윤정수는 “여보라고 부르니까 이상하다”며 부끄러워했다.