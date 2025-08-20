정자 바닥에 못 박아 텐트 설치한 캠핑족…삼척시, 계도 조치

하맹방 해수욕장 '해망정'에 텐트 설치…자진 철거 권고

강원 삼척의 한 해수욕장 정자에 텐트를 설치한 사례가 알려지며 논란이 일고 있다.



19일 삼척시 등에 따르면 지난 6월 말 한 캠핑족이 삼척시 근덕면 하맹방 해수욕장 인근에 있는 정자 '해망정' 한 가운데 텐트를 설치했다.



이러한 사연은 최근 한 온라인 커뮤니티를 통해 알려졌다.



특히 텐트를 가까이에서 촬영한 사진을 보면 텐트 설치를 위해 정자 바닥에 피스까지 박아놓았다.



해당 글을 올린 누리꾼은 "혹시라도 시청 분들이 보시면 반드시 찾아서 법적 처벌 바란다"고 질타했다.



이를 접한 누리꾼들도 해당 캠핑족에 대해 비판을 이어갔다.



2023년 개정된 해수욕장법 시행령에 따르면 해수욕장 소재 지역 관리청은 허가 없이 설치된 시설물에 대해 시설물 제거와 원상회복 등을 명령할 수 있다.



시에서도 이번 사안과 민원을 접수한 것으로 전해졌다.



이에 하맹방 해수욕장 개장(7월 9일) 전 텐트 자진 철거를 권고했으며, 전반적인 정자 보수도 마쳤다.



시 관계자는 "계도 조치를 이행해 추가 처분은 내리지 않았다"며 "정자 상태가 전체적으로 낡아 보수 작업도 실시했다"고 말했다.

<연합>