이창용 한은 총재 “원화 스테이블코인 필요… 은행 중심 점진적 도입”

“비은행 허용시 돈세탁·자본유출 우려”… 신중론 피력

한국은행 이창용 총재가 19일 국회 기획재정위원회에 출석해 원화 스테이블코인의 필요성은 인정하면서도 은행 중심의 점진적 도입을 주장했다. 비은행 발행 허용 시 돈세탁과 자본유출 등의 부작용을 우려한다는 입장을 밝혔다.

이 총재는 이날 국회에서 열린 기재위 전체회의에서 기재위 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원의 스테이블코인 관련 세부보고 요청에 “미래에 전 세계 화폐가 디지털화되는 상황을 고려할 때 화폐에 프로그램 기능을 넣을 필요가 있다”며 “한국은행은 원화스테이블코인이 필요하다고 생각한다”고 밝혔다.

이창용 한국은행 총재가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 제428회 국회(임시회) 기획재정위원회 제2차 전체회의에 출석해 업무보고를 하고 있다. 뉴스1

이 총재는 “수출업체가 선적 후 물류가 태평양을 지나가면 반만 입금하라는 계약을 할 수 있고, 부동산도 계약조건을 넣어서 이체할 필요가 있다”며 스마트 계약의 중요성을 스테이블코인과 전자화폐가 필요한 이유의 예시로 들었다.

하지만 발행 주체를 놓고는 은행 중심 접근법을 제시했다. 이 총재는 “비은행이 발행하게 되면 자본금이 적은 굉장히 작은 업체까지 허용할 경우 (분산원장·분산형 네트워크에 거래내역 기록) 기술이 있음에도 (정보를 투명하게 공개) 하지 않을 인센티브가 생길 수 있다”고 지적했다.

특히 돈세탁 방지를 위해 일정 규모 이상의 기업만 허용해야 한다고 강조했다. 이 총재는 “자본금이 낮은 기업까지 허용하면 누군가 돈세탁을 도와달라고 했을 때 대응하기 어려울 것”이라며 “최소 규모가 필요하다”고 말했다.

금산분리 원칙과 관련해서도 우려를 표명했다. 이 총재는 “스테이블코인 발행을 허용하면 내로우뱅킹(전체 은행업이 아닌 제한된 업무만 하는 협소은행), 지급결제은행을 허용하게 되는 것”이라며 “증권사나 보험사가 하게 되면 우리나라 독과점 산업구조에서 지배력을 활용할 수 있고, 은행 예금이 줄어 수익성이 낮아지면 은행 중심 산업구조에 어떤 영향을 미칠지 고려해야 한다”고 설명했다.

원화 스테이블코인 도입 시 자본유출에 대한 우려도 제기했다. 이 총재는 “외국인이 원화스테이블코인을 사는 것만이 문제가 아니라 내국인이 외화스테이블코인을 사면 어떻게 하느냐는 문제도 있다”며 "원화스테이블코인을 사서 해외 기관에 넣으면 우리 원화 예금을 해외에 갖고 있게 되는 것”이라고 지적했다.

현재 연 10만 달러 한도로 해외 송금이 제한된 상황에서 원화 스테이블코인이 자본자유화(국가 간 자본 이동에 대한 법적·제도적 제한) 규제를 우회하는 수단으로 악용될 가능성을 우려한다는 것이다.

통화정책 측면에서도 한계를 언급했다. 이 총재는 “비은행이 (스테이블코인을) 발행하면 총량 규제를 하더라도 통화량을 늘리는 것은 막을 수 있으나, 경제 상황에 따라 줄이고 싶을 때는 어려움이 있다”며 “은행은 지급준비율이 있어 조절되지만 비은행은 그렇지 않다”고 설명했다.

이 총재는 “한은 입장에서는 화폐 디지털화를 위해 필요한 것은 사실이지만 부작용이 있을 때를 대비해 체계적으로 천천히 가면서 은행 중심으로 발행하고, 은행들이 퍼블릭 블록체인에서 개방형 발행도 해보고, 정말 필요하다면 비은행도 발행하는 점진적 접근이 필요하다”고 강조했다.

원화 스테이블코인의 실효성에 대해서도 회의적 시각을 보였다. 이 총재는 “전 세계적으로 90~95%가 달러 기반인데 원화스테이블코인을 만들어준다고 달러스테이블코인에 대한 수요가 줄어들 것인지에 대해 회의적으로 본다”며 “미국 달러스테이블코인이 많아지기 때문에 원화 스테이블코인으로 방어하자는 것이 반드시 맞는 것은 아닌 면이 있다”고 말했다.

한편 이 총재는 한은이 1년 반 전부터 중앙은행 발행 디지털 화폐 테스트 ‘한강 프로젝트’를 통해 한은이 관장하는 네트워크에서 은행이 스테이블코인을 발행하도록 하는 방안을 검토해왔다고 밝혔다.