청도서 무궁화호 열차에 작업자 7명 치여… “2명 사망·4명 중상·1명 경상”

오전 10시52분쯤 진주로 가던 무궁화호가 선로작업하던 근로자 7명 치여

코레일 및 외부 업체 소속 인원들 구조물 육안 점검 중 사고당해

사고 구간서 일부 열차 운행 지연, "정확한 사고 경위 조사 중"

19일 오전 10시 50분쯤 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생했다.

코레일, 경찰 등에 따르면 이번 사고로 해당 선로 인근 비탈면에서 구조물 육안 점검 등을 하던 코레일 및 외부 업체 소속 작업자 7명이 부상해 인근 병원으로 옮겨졌다.

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스

이 가운데 2명이 사망하고 4명이 중상, 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다.

사고 열차에는 승객 89명이 타고 있었으며, 탑승객 가운데 부상자 등이 발생했는지는 아직 알려지지 않고 있다.

탑승자 A씨는 "청도소싸움 경기장 인근 지점에서 사고가 발생했다"면서 "승무원을 통해 사고 피해 상황을 안내받았다"고 밝혔다.

청도 열차사고 현장. 경북소방본부 제공

현재 사고가 난 구간은 상행 선로를 이용해 상·하행 열차가 교대 운행 중인 까닭에 일부 열차 운행이 지연되고 있다.

코레일 측은 "최근 청도 지역에 비가 많이 왔던 까닭에 사고를 당한 작업자들은 시설물 점검을 하고 있었다"며 "정확한 사고 경위를 조사 중"이라고 밝혔다.