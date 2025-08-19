‘윤석열·김건희 계엄 손배소’ 시민들‥ 아크로비스타 집 가압류 신청

‘12·3 비상계엄 사태’ 정신적 피해 입어

윤석열·김건희 상대로 위자료 청구소송

12·3 비상계엄 사태로 정신적 피해를 입었다며 윤석열 전 대통령과 김건희 씨를 상대로 위자료 청구소송을 제기한 시민들이 윤 전 대통령 부부의 집인 서울 서초구 아크로비스타 아파트에 대한 가압류를 법원에 신청한다.

김건희 씨(왼쪽), 윤석열 전 대통령. 뉴시스

19일 법조계에 따르면 김경호 변호사(법무법인 호인)는 시민 1만2225명을 대리해 이날 서울중앙지법에 가압류 신청서를 제출한다. 김 변호사는 전날 이들을 대리해 윤 전 대통령 부부를 상대로 원고 1인당 10만원의 위자료를 청구하는 소송을 제기한 바 있다.

김 변호사는 “내란 주범 윤석열과 공동불법행위 채무자 김건희를 상대로 제기한 12억2250만원의 위자료 청구권(피보전권리)에 기초해 김건희 소유의 아크로비스타 아파트에 대해 가압류를 신청한다”고 밝혔다.

그는 “채무자는 대통령 파면과 구속, 자신을 향한 수사와 거액의 민사소송 등 중대한 사법적 위기 상황에서 장래의 강제집행을 면탈할 목적으로 유일한 주요 재산인 서울 서초동 아크로비스타 아파트를 매매, 증여 등으로 처분하거나 은닉할 개연성이 너무 높다”고 했다.

이어 “만약 채무자가 본안 소송이 진행되는 동안 이 부동산을 처분해 버린다면, 1만2225명에 달하는 채권자들은 승소 판결을 받더라도 거액의 채권을 만족시킬 집행 대상을 찾지 못하게 되어 판결이 휴지 조각에 불과하게 될 위험이 있다”고 설명했다.

그러면서 “본안 판결의 실효성을 확보하고 장래의 강제집행을 보전하기 위해 민사집행법 276조 및 277조에 따라 피보전권리의 존재와 보전의 필요성을 소명해 채무자 소유의 부동산에 대한 가압류를 신청하는 것”이라고 밝혔다.

김 변호사는 전날 서울중앙지법에서 기자들과 만나 위자료 소송 제기 취지를 밝히기도 했다.

그는 “피고 윤석열의 계엄 선포가 단순한 직무상 과실을 넘어 국민의 기본권을 침해하려는 명백한 고의에 의한 불법행위이므로 개인의 민사 책임을 직접 부담해야 하고, 피고 김건희는 사적 위기 상황을 타개해달라고 피고 윤석열에게 지속적으로 요구하거나 압박함으로써 비상계엄이라는 극단적 범행을 결의하게 만든 실질적인 교사자의 지위에 있다”고 말했다.

앞서 서울중앙지법은 시민들이 윤 전 대통령 부부를 상대로 제기한 손해배상 소송 1심에서 원고 승소로 판결한 바 있다.

서울중앙지법 민사2단독 이성복 부장판사는 지난달 25일 윤 전 대통령을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 1심에서 “피고가 원고 1인당 위자료 10만원씩 지급하라”며 원고 승소로 판결했다. 윤 전 대통령 측은 1심 판결에 불복해 항소했으며, 강제 집행정지 신청도 냈다. 법원이 공탁금 납부를 조건으로 이를 인용하며 항소심 선고 시까지 위자료 가집행은 진행되지 않게됐다.