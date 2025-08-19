19년 전 실종 여대생 등신대 훼손한 40대男 “억울하다” 진술

19년 전 대학생이었던 이윤희(당시 29세)씨의 실종 사건과 관련해 가족이 세운 등신대를 훼손한 40대가 경찰에 붙잡혔다. 그는 경찰 조사에서 혐의를 인정하면서도 억울함을 호소한 것으로 확인됐다.

전북경찰청은 재물손괴 혐의로 A씨를 검찰에 송치했다고 19일 밝혔다. A씨는 최근 경찰 조사에서 “나를 실종 사건의 범인으로 몰아가는 게 화가 났다”며 등신대를 훼손한 이유를 진술했다. 그는 또 “실종 사건과 관련해 오랜 기간 극심한 스트레스를 받아왔다”고 털어놓은 것으로 전해졌다.

지난 5월 8일 전북 전주시 완산구 도로에서 한 남성이 2006년 발생한 '전북대 수의대생 실종 사건'의 당사자인 이윤희씨를 찾기 위해 가족이 설치한 등신대를 파손하고 있다. 유튜브 '이윤희 실종 사건' 채널 영상 캡처

A씨는 이씨와 같은 학과에 다녔던 인물로, 실종 초기부터 가족들로부터 의혹을 받아왔다. 이씨 가족은 최근 A씨의 출근길과 주거지 주변을 비롯해 전주 주요 도로변에 이씨의 등신대 6개를 설치하며 사건 재조명을 요구해 왔다. 이에 A씨는 이씨 가족을 스토킹처벌법 위반 혐의로 고소하며 맞대응에 나섰다.

경찰 관계자는 “피의자가 재물손괴 사실은 모두 인정했으며, 폐쇄회로(CC)TV 영상에도 범행 장면이 담겨 혐의가 명백하다”고 전했다.

이윤희 씨는 전북대 수의학과 4학년에 재학 중이던 2006년 6월 5일 교수와 동료 40여 명과 종강 모임을 한 뒤 다음 날 새벽 1.5㎞ 정도 떨어진 원룸으로 귀가한 이후 실종됐다.

그러나 당시 경찰은 원룸 현장을 보존하지 않은 채 지인들의 정리 작업을 방치했고, 1주일 뒤 이씨의 컴퓨터에 누군가 접속한 사실도 규명하지 못해 지금까지 미제 사건으로 남아 있다.

이씨의 부모 또한 딸을 찾기 위해 직접 전단을 만들어 백방으로 수소문하고 현상금까지 내걸었으나 현재까지 생사를 확인하지 못하고 있다.