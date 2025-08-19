여천 NCC 부도 위기 넘겼지만… 업계 “언제까지 버틸지” 막막

지역경제도 먹구름



일부 가동 중단된 여수 3공장

출퇴근車 빼곡하던 주차장 한산

식당 등 산단 인근 상권도 초토화

석유·화학산업 경영난 가중 속

“정부 돌파구 조속 마련” 목소리

“여수 석유화학단지 공장 절반 정도가 문을 닫을 것이란 소문에 노동자들이 보이질 않습니다.”



18일 오전 10시 전남 여수 국가산업단지에 위치한 여천NCC 여수 3공장. 1시간여 동안 정문앞에서 지켜봤지만 승용차 3∼5대만 오갈 뿐 활력 있는 모습은 찾아볼 수 없었다. 출퇴근 차량으로 빼곡히 주차돼 있어야 할 공장 앞 주차장이나 인근 산단도로 역시 한산했다. 지난 8일부터 여수 3공장에 대한 가동 중단이 시작된 이후 자금난으로 인한 부도 위기는 일단 넘겼지만 여천NCC 직원들 사이에선 암울한 분위기가 역력했다.

전남 여수 국가산업단지 내 여천NCC 여수 3공장 정문. 지난 18일 오전 1시간여 동안 정문앞에서 지켜봤지만 승용차 3∼5대만 오갈 뿐 활력 있는 모습은 찾아볼 수 없었다. 출퇴근 차량으로 빼곡히 주차돼 있어야 할 공장 앞 주차장이나 인근 산단도로 역시 한산했다. 여수=김선덕 기자

여수산단 전체가 불황을 겪으면서 인근 지역 상권도 시름이 더해지고 있다. 여수산단과 3㎞ 정도 떨어져 있는 무선지구에서 식당을 운영하는 안모씨는 “점심시간인데도 보다시피 밥 먹는 손님보다 비어 있는 좌석이 대부분”이라며 “지역 전체가 풍비박산나고 경제순환이 이뤄지지 않으면서 여수시는 그야말로 ‘불꺼진 도시’로 전락했다”고 어려움을 토로했다. 무선지구는 여수산단 근로자들이 밀집해 있는 신흥택지개발이지만 일감이 없어 상당 부분 근로자들이 외지로 떠난 것으로 알려졌다.



여수시청 인근의 생선구이집도 상황은 비슷했다. 30여개 테이블에서 식사를 끝내고 나오는 소수 인원들만 간혹 눈에 띌 뿐 식당안 테이블은 거의 다 비어 있었다.



앞서 여천NCC는 디폴트(채무불이행) 위기에 몰렸지만 최근 공장 대주주인 한화그룹의 자금 대여와 DL그룹의 유상증자로 일단 위기는 모면한 것으로 업계는 보고 있다. 하지만 지난해 5월 LG화학 SM(스티렌모노머) 공장과 같은 해 12월 롯데케미칼 2공장이 일부 가동을 중단하면서 여수산단 업계 전반에 짙은 먹구름이 드리우고 있다.



여천NCC는 중국발 공급과잉 등을 이유로 2022년 3477억원, 2023년 2402억원, 2024년 2360억원의 당기순손실을 기록했다. 여기에 2025년 상반기까지 더하면 1조원을 훌쩍 넘길 것으로 전망된다. 여천NCC는 전체 상주 인원만 1050명으로 3공장에는 150여명이 근무하고 있다. 지역에선 큰 고비는 넘겼지만 시장 상황이나 경쟁력이 개선되지 않고서는 또다시 위기상황에 맞닥뜨릴 수 있다는 시각이 지배적이다.



업계의 한 관계자는 “여천NCC의 부도설이나 위기는 산단과 지역사회에 미치는 파급 효과가 클 것”이라며 “무엇보다 석유화학산업의 경쟁력을 살리기 위해서는 수요량보다 비싼 공급 과잉의 문제를 해결하기 위해 관련 업계가 감산 등 물량 조정에 동참해야 한다”고 강조했다.



석유화학 산업이 정상화되려면 러시아·우크라이나 전쟁이 먼저 종식돼야겠지만 정부에서 돌파구를 마련해 줘야 한다는 요청도 있었다.



여수시 산업지원 관계자는 “석유화학산업의 위축으로 인한 지방재정이 악화되고 근로자 고용불안, 소상공인과 연관기업의 경영난이 가중되고 있다”면서 “정부가 하루빨리 후속조치를 마련해 주기를 바라고 있다”고 말했다.