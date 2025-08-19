낯선 땅에서 불안함을 잠재우는… 비숍, 그리고 소설가 이주혜

엘리자베스 비숍 전집 국내 첫 번역



부모·가정… 부재한 것들을 채우려

브라질 낯선 땅으로 떠난 여류시인

인생에 전환점에서 만난 ‘진짜 집’

그리고, 지울 수 없는 첫 사랑



40대 출발한 번역자·소설가의 삶

늘 바쁘고 불안한 삶의 연속에서

예외적 삶의 방향에 대해 탐색

“읽고, 쓰고, 옮긴다.” 소설가이자 번역가 이주혜(54)는 자신을 이렇게 설명한다. 마흔을 앞두고 번역을 시작했고, 마흔 중반이던 2016년 창비신인소설상으로 등단해 창작활동을 펼치는 그의 작업은 언제나 독서에서 출발한다. 철저하고 안목 있는 독자인 그는 자신이 읽은 것을 독자들과 나누고자 한다.

이번에 그가 독자에게 소개하는 이름은 미국 시인 엘리자베스 비숍(1911~1976)이다. 이주혜가 번역한 비숍의 시 전집 ‘우리는 내륙으로 질주한다’(봄날의책)가 18일 출간됐다. 생전에 발표한 네 권의 시집은 물론 미발표 친필 원고와 시집에 묶이지 않은 후기 작품까지 100여편을 수록했다. 1956년 퓰리처상, 1970년 전미도서상을 수상한 비숍은 미국 현대시 거목이지만 국내에서 시집 단위로 번역된 건 이번이 처음이다.

지난 14일 서울 용산구 세계일보에서 만난 이주혜는 비숍의 삶을 “부재한 대상을 향한 끊임없는 갈증”으로 표현했다. 생후 8개월에 아버지를 잃었고, 다섯 살에는 어머니가 정신병원에 입원해 영영 다시 만나지 못했다. 어린 비숍은 캐나다 노바스코샤 외가, 매사추세츠주 우스터의 조부모집, 보스턴 이모 집을 전전하며 유년을 보냈다. 애착의 장소, 집이라 부를 만한 곳은 없었다. 우울증, 천식, 알코올 의존증이 그림자처럼 따라다녔다. 1930년대 중반 첫 시집을 냈지만 1942년 무렵 거의 쓰지 못하는 상태에 이르렀고, 1946년엔 정신병원에 입원하기도 했다. 1951년, 더는 길이 없다고 느낀 비숍은 충동적으로 브라질로 떠났다. 그곳에서 동성 연인 로타 지 마세두 소아리스를 만나 인생의 전환을 맞이한다.

건축가였던 소아리스는 비숍을 위해 작업실을 지었고, 그곳은 비숍에게 ‘진짜 집’이 되어 주었다. 브라질 시기를 거치며 풍성한 시 세계를 꽃피우지만 17년간의 연인관계는 비숍의 외도로 끝을 맺었다. 이후 소아리스는 자살했고, 비숍은 죄책감과 함께 세간의 비난까지 감당해야 했다.

이주혜가 처음 비숍을 접한 건 에이드리언 리치(1929~2012)의 산문집 ‘우리 죽은 자들이 깨어날 때’(바다출판사, 2020)를 번역하면서다. 시인이자 레즈비언 활동가, 인권운동가였던 리치는 비숍을 남성 시인의 정전에서 인정받은 소수의 ‘예외적’ 여성일 뿐 아니라 여성·레즈비언 문학의 맥락으로도 읽어낼 수 있다고 봤다.

호랑이 같은 활동가였던 리치가 비숍을 인정한 까닭이 궁금해졌고, 자살 유가족이라는 두 시인의 공통점에 매료됐다. 이후 비숍은 이주혜의 글 곳곳에 등장한다. 소설 ‘자두’(2020)에는 비숍과 리치가 만난 일화의 여운이 스며 있고, 단편 ‘우리가 파주에 가면 꼭 날이 흐리지’(2021)는 비숍의 시 ‘물고기’ 내용을 재구성했다. 첫 산문집 ‘눈물을 심어본 적 있는 당신에게’(에트르, 2022)는 비숍의 시 ‘세스티나’ 한 구절에서 제목을 따왔다.

엘리자베스 비숍 전집 ‘우리는 내륙으로 질주한다’. 봄날의책 제공

왜 비숍일까. “대어를 낚았다”는 행으로 시작하는 ‘물고기’를 처음 읽었을 때 그는 ‘경의’라는 단어를 떠올렸다. “오래된 낚싯줄 다섯 가닥이/…/전부 다섯 개의 큼직한 낚싯바늘을 달고/녀석의 입속에 단단히 박혀 있었다/…/고통스러워 보이는 턱에서/지혜의 수염 다섯 가닥이 나부꼈다./…/뱃머리 널빤지까지—온통/무지개, 무지개, 무지개였다!/나는 물고기를 놓아주었다”(‘물고기’ 중)

화자는 물고기를 바라보다 그가 ‘생존자’라는 사실을 깨닫는다. 경의의 마음을 담아 물고기를 놓아주고, 무지개를 묘사한다. “물고기를 ‘생존자’로 간파할 수 있었던 건 비숍 자신이 힘겨운 시간을 지나온 생존자였기 때문이겠죠. 어린 시절부터 겪은 외로움과 자기혐오가 응축된 결과로요. 그는 생존자로서 물고기를 경외할 줄 알고, 눈물을 ‘흘리는’ 게 아니라 ‘심을’ 줄 아는 사람이었습니다. 그 시어는 조용히 독자의 마음을 건드립니다.”

영문 원제는 ‘Poems’로 간결하지만, 이주혜는 ‘우리는 내륙으로 질주한다’라는 제목을 택했다. 수록작 ‘상투스에 도착’의 마지막 행에서 가져온 구절로, 비숍이 브라질행을 감행한 직후 쓴 시다. “무엇이 기다리고 있는지는 모르지만, 낯선 방향으로 깊숙이 들어가 보겠다는 의지가 담긴 행입니다. 이후 훌륭한 시가 쏟아져 나온 것도 내륙으로 질주하는 용기를 냈기 때문에 가능한 일이었죠. 브라질로 이주해 비숍은 그전까지 억눌렀던 어린 시절 이야기를 시에 꺼내기 시작했고, 여성에 대한 사랑을 간접적으로나마 드러냈습니다.”

미국 시인 엘리자베스 비숍(1911~1976).

‘낯선 방향으로’는 이주혜에게도 최근 화두다. “불안할 때면 ‘가능한 낯선 방향으로 가보자’는 구호를 되뇌며 저를 다잡아요. 가만히 서 있을 수는 없잖아요. 움직여야 무언가 찾아오죠.” 최근 앤솔로지 ‘가능하면 낯선 방향으로’(다람, 2025)에 실은 단편 ‘할리와 로사’에는 두 여자의 전주 여행기가 담겼다. 이달 말 출간을 앞둔 장편 ‘여름철 대삼각형’(민음사)에서는 세 여자가 무주로 여행을 떠난다.

번역 20년 차, 소설가 데뷔 10년 차를 앞둔 그는 늘 바쁘다. 소설 교정지를 넘기면 번역 원고가 도착하고, 번역하다 보면 소설 마감이 다가온다. 그는 “워낙 늦게 (경력을) 시작해 조급하고, 아직은 욕심이 많다”고 말했다.

읽고, 쓰고, 옮기는 사람으로 목표를 물으니 박완서(1931~2011)의 이름이 돌아왔다. “박완서 선생님의 가장 존경스러운 점은 끝까지 ‘현역’이셨다는 점이에요. 80세에 쓰신 글도 문장이 펄펄 살아 있어요. 권여선 작가님, 황정은 작가님의 글도 그렇습니다. 세 작가의 글은 늙지 않아요. 늘 현재를 살아가시기 때문이겠죠. 저도 그렇게 끝까지 ‘현역’으로 살고 싶습니다.”

21일 오후 서울 중구 서울아트시네마에서는 노바스코샤, 플로리다 키웨스트, 브라질 등 비숍이 거쳐 간 주거 공간을 바탕으로 그의 시 세계를 탐색한 바버라 해머 감독의 다큐멘터리 영화 ‘비숍의 집’(2015)이 상영된다. 상영 후에는 이주혜 작가와 ‘우리는 내륙으로 질주한다’를 책임편집한 봄날의책 강소영 편집장이 북토크 형식으로 대담을 나눈다.