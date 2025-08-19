동두천 아파트서도 '배터리 발화' 추정 화재…6명 부상

입주민 1명 구조·40여명 대피…"전날 중고거래로 배터리 구매"

19일 새벽 경기 동두천시의 한 아파트에서 배터리 발화가 원인으로 추정되는 불이 나 6명이 연기를 마시는 등 다쳤다.



경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 5시 15분께 동두천시 송내동의 20층짜리 아파트 1층에서 불이 났다.

불이 난 세대. 동두천소방서 제공

신고자는 해당 세대 거주자로, '펑' 하는 소리에 잠에서 깨어 방 안에서 충전 중이던 배터리에서 불이 나는 것을 보고 가정용 소화기로 진화를 시도했다.



하지만 불은 꺼지지 않고 집 안을 태웠고 연기가 단지 전체로 번지며 순식간에 아비규환 상황이 됐다.



출동한 소방 당국은 장비 33대와 인력 70명을 동원해 약 25분 만에 불을 껐다.



이 불로 해당 세대에서 1명이 구조됐고 나머지 일가족 3명은 자력 대피했다. 총 42명의 입주민도 아파트 밖과 옥상 등으로 몸을 피했다.



이 중 6명은 호흡곤란 등 증세까지 있어 부상자로 분류됐다. 다행히 사망·중상자는 없었다.



불이 난 집 안에서는 가로 15cm, 세로 50cm 정도 크기의 캠핑용 배터리를 충전 중이었던 것으로 알려졌다.

불탄 배터리. 동두천소방서 제공

세대 거주자는 "캠핑용 배터리를 전날 중고 거래 앱에서 구매했고 방에서 충전 중이었다"고 당국에 진술한 것으로 전해졌다.



해당 배터리는 리튬계 배터리로 추정되지만, 정확한 규격과 종류는 확인되지 않았다.



불이 난 아파트는 2003년 준공으로, 당시 법령상 16층 이상 층에만 스프링클러 설치가 의무여서 화재가 난 1층에는 스프링클러가 설치돼 있지 않았다.



소방 관계자는 "현재까지 배터리 발화 이외 다른 요인은 발견되지 않아 유력한 화재 원인으로 보고 있다"고 설명했다.

19일 새벽 경기도 동두천시의 한 아파트에서 배터리 발화로 추정되는 화재가 일어나 주민 6명이 다쳤다. 사진은 통제된 화재 현장의 모습. 연합뉴스

앞서 지난 17일에도 서울 마포구 창전동의 아파트에서도 배터리가 원인으로 추정되는 불이 나 20대 아들과 60대 어머니가 숨지고 아버지를 포함한 주민 16명이 다치는 사고가 발생했다. 감식에 나선 당국은 불이 시작된 20층짜리 아파트 14층 세대에서 충전 중이던 전동 스쿠터 배터리가 발화점이 아닌지 의심하고 있다.



소방 관계자는 "최근 배터리 충전이 원인으로 보이는 화재가 계속 발생하고 있다"며 "잠잘 때나 외출할 때 충전해 두고 방치해서는 안 되며 충전 완료가 되면 즉시 전원을 분리해야 한다"고 강조했다.

<연합>