자녀 한 명만 낳아도 임대료 ‘0원’… 전북 청년·신혼부부 맞춤형 ‘반할주택’ 첫발

전북도가 저출산과 인구 감소 대응을 위해 전국 최초로 자녀 한 명만 낳아도 월 임대료를 전액 면제받는 파격 주거 정책을 시행한다.

전북도는 이를 위해 19일 남원시·장수군·임실군, 전북개발공사와 함께 ‘전북형 반할주택’ 1단계 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약으로 청년과 신혼부부를 위한 맞춤형 주거 복지 모델이 본격화될 전망이다.

19일 전북도청에서 열린 ‘전북형 반할주택’ 1단계 사업 추진을 위한 업무협약에서 김대근 전북개발공사 사장, 심민 임실군수, 최경식 남원시장, 최훈식 장수군수, 김관영 전북도지사(왼쪽부터)가 협약서에 서명한 뒤 들어 보이고 있다. 전북도 제공

‘반할주택’은 각종 혜택에 ‘반할 수밖에 없는 주택’이라는 의미를 담고 있다. 입주자는 최대 5000만 원까지 임대 보증금을 무이자로 지원받을 수 있으며, 임대료는 시세의 절반 수준으로 대폭 낮춘다. 특히 자녀 한 명만 출산해도 임대료를 전액 면제하는 제도는 기존 다자녀 중심 정책과 차별화를 이룬다.

이번 1단계 사업은 남원(8661㎡), 장수(8200㎡), 임실(9299㎡)에 각각 100가구씩 총 300가구를 2029년까지 공급하는 계획으로 진행한다. 이어 2031년까지 200세대를 추가 공급해 총 500세대 규모로 확대할 방침이다. 주택은 10년간 임대한 뒤 분양 전환 방식으로 운영된다.

총 사업비는 1600억 원 규모다. 전북도와 전북개발공사가 75%를 부담하고, 해당 시군은 80억 원을 단계적으로 투입한다. 기초단체의 부담을 최소화하면서 안정적인 사업 추진 기반을 마련했다는 설명이다.

김관영 전북도지사는 “반할주택은 단순한 임대주택이 아니라, 청년이 머물고 가정을 꾸릴 수 있는 ‘아이 키우기 좋은 전북’을 만드는 새로운 모델”이라며 “실질적인 주거 복지로 청년 세대의 삶의 변화를 이끌겠다”고 말했다.