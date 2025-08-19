“세종∼안성고속道 교량 붕괴 사고, 전도 방지시설 임의 제거 탓”

10명의 사상자를 낸 ‘세종∼안성고속도로 교량 붕괴’ 사고는 공사현장 업체가 전도(넘어짐) 방지시설을 임의로 제거한 것이 결정적 원인이라는 조사 결과가 나왔다.

국토교통부는 19일 이 같은 내용의 건설사고조사위원회(사조위) 사고 조사 결과와 재발 방지 대책을 발표했다.

10명의 사상자가 발생한 경기도 안성시 서운면 산평리 ‘안성 고속도로 교각 붕괴’ 현장에서 지난 2월 28일 경찰과 국과수, 산업안전공단 등 관계자들이 합동감식을 하고 있다. 공동취재사진

이번 사고는 지난 2월25일 교량 상부에 거더(다리 상판의 대들보 역할을 하는 구조물)를 설치한 뒤 거더 인양·설치 장비인 ‘런처’를 후방으로 빼내는 작업 중에 발생했다. 이 과정에서 거더가 전도·붕괴하며 4명이 사망하고 6명이 부상을 입었다.

사조위는 “붕괴 시나리오별 구조해석 결과, 런처 후방이동 등 동일한 조건에서도 전도 방지시설인 ‘스크류잭’이 제거되지 않았을 경우에는 거더가 붕괴하지 않는 것으로 나타났다”며 “스크류잭 제거가 붕괴의 결정적 원인”이라고 밝혔다. 스크류잭 등 전도 방지시설은 거더 안정화 작업 이후 해체해야 하나, 현장 업체가 작업 편의를 위해 임의로 해체하면서 거더 전도 가능성을 키웠다는 것이다. 사조위 조사 결과, 해당 구간 시공사인 현대엔지니어링은 하도급사인 장헌산업의 스크류잭 제거 사실을 파악하지 못했다.

세종-안성 고속도로 붕괴 사고 건설사고조사위원회 오홍섭 위원장이 19일 정부세종청사 국토교통부 기자실에서 세종-안성 고속도로 건설 공사 중 청용천교 붕괴사고와 관련, 사고 조사 결과와 재발 방지대책 등을 설명하고 있다. 연합뉴스

전방이동작업에 대해서만 안전 인증을 받은 런처를 거더 거치 후 후방 이동한 점 역시 주요 사고 원인으로 지목됐다. 사조위는 “해당 런처는 산업안전보건법상 전방이동작업에 대해서만 안전인증을 받았으나 후방이동작업 등을 포함함으로써 관련 법령을 위반해 안전관리계획서를 작성했음에도 불구하고 시공사와 발주청(한국도로공사)은 해당 안전관리계획을 수립·승인했다”고 지적했다. 이외에도 시공계획에 제시된 런처 운전자와 사고 당일 작업일지상 운전자가 다른 것으로 드러나는 등 전반적인 현장 관리·감독도 부실한 것으로 나타났다.

사조위는 사고 재발 방지를 위한 제도 개선사항으로 전도 방지시설 해체 시기에 대한 기준 마련과 발주청 및 건설사업 관리자의 관리·감독의무 현실화 등을 제안했고, 국토부는 관련 제도 개선에 나서기로 했다.

주우정 현대엔지니어링 대표이사는 이날 입장문에서 “조사 결과를 면밀히 검토하고, 제시된 의견과 권고 사항을 상세히 분석해 회사 내 안전을 최우선으로 하는 문화와 시스템에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.