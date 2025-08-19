익산시 계약비리 파문… 시민단체 “정헌율 시장 사과·근본 대책 내놔라”

전북 익산시 ‘계약 비리’ 사건이 지역 사회의 거센 반발로 확산되고 있다.

참여자치 익산시민연대는 19일 성명을 내고 “이번 사건은 개인 일탈이 아니라 행정 전체의 구조적 부패 문제”라며 정헌율 시장의 공식 사과와 근본적 대책을 촉구했다.

익산시청. 익산시청 제공

단체는 “익산시 공무원 계약 비리와 정치권 차명주식 거래 의혹으로 시민들의 행정 신뢰가 뿌리째 흔들렸다”며 “옥외광고 사업자들이 협동조합을 꾸려 농공단지 입주 기업인 것처럼 위장하고, 익산시는 이를 근거로 4년간 22건 43억여 원의 수의계약을 몰아줬다”고 지적했다.

해당 협동조합은 농공단지에서 생산 활동을 하지 않았으며, 사무실조차 2년 전부터 다른 업체에 임대된 상태였던 것으로 드러났다. 그럼에도 익산시는 법령 요건을 갖춰 문제없다는 입장을 고수해 행정 책임 회피 논란을 사고 있다.

더 큰 충격은 익산시청 계약 관련 부서 사무관 A씨의 차량에서 현금 9000만원과 다수의 상품권이 발견된 대목이다. 시민단체는 “이번 사건은 단순한 특정 협동조합 특혜가 아니라, 익산시 계약 업무 전반에 걸친 뿌리 깊은 부패를 보여준다”며 전면 조사 필요성을 주장했다.

정헌율 시장은 사건 직후 일부 공무원 직위해제, 감사위 특별감사, 골프 금지령 등을 발표했지만, 공식 사과는 하지 않았다.

이에 대해 익산시민연대는 시장 사과와 재발 방지책 마련, 계약 전수조사와 결과 공개, 관련자 원스트라이크 아웃제 도입, 시민감사관(옴부즈만) 제도 도입을 요구했다.

앞서 경찰은 익산시 간판 정비사업 과정에서 특정 업체 특혜와 뇌물 수수 혐의를 받고 있는 A씨를 구속 송치했다.

시민단체는 “정헌율 시장이 사태를 개인 일탈로 축소하고 있다”며 “지금 필요한 것은 책임 회피가 아니라 시민 앞에서의 진정성 있는 사과와 근본적 대책”이라고 강조했다.