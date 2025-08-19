청년농부들의 뜨거운 도전, 현장 라이브커머스로 성황리 개최

농협중앙회 창업농지원센터는 지난달 23일 충남 천안에 위치한 농협청년농부사관학교 3기 졸업생 김민재 씨의 '햇살과농부' 농장에서 '싱싱여름, 청년농부 라이브커머스'를 실시했다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동) 농협창업농지원센터는 지난달 23일 충남 천안에 위치한 농협청년농부사관학교 3기 졸업생 김민재 씨의 '햇살과농부' 농장에서 「싱싱여름, 청년농부 라이브커머스」를 실시했다고 밝혔다.

이번 행사는 농협창업농지원센터, NH투자증권, 농협몰이 협력하여 급변하는 유통 환경 속에서 청년농부들이 온라인 판매 채널을 효과적으로 활용하고 농가 소득을 실질적으로 증대할 수 있도록 지원하고자 마련되었다.

특히 이날 라이브커머스에는 청년 농부들이 릴레이 형식으로 참여해 자신들이 직접 재배한 복숭아, 방울토마토, 계란 등 신선한 농산물을 소비자들에게 생생하게 소개하며 뜨거운 소통을 이어갔다.

또한, 청년농부들은 라이브커머스 직접 참여를 통해 라이브커머스 운영 방식부터 효과적인 상품 홍보 기법까지 알게 됨으로써, 온라인 유통에 대한 이해와 자신감을 한층 높이는 계기가 되었다.

서종경 농협창업농지원센터장은 "이번 농업 현장 라이브커머스는 청년 농업인들이 안정적으로 영농에 정착하고 농가 소득을 늘릴 수 있도록 돕는 실질적인 지원 프로그램"이라며, "앞으로도 청년 농업인들이 농식품 온라인 유통 시장을 선도할 수 있도록 교육 중심의 다양한 판로 지원을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.