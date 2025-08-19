콜마그룹, 오너 일가 갈등 장기화…부자 독대에도 해결 실마리 못 찾아

윤동한 콜마그룹 회장(왼쪽)과 윤상현 콜마홀딩스 부회장. 한국콜마

콜마그룹 오너 일가의 경영권 분쟁이 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 아들 윤상현 부회장이 부친이자 창업주인 윤동한 회장을 최근 독대한 사실이 알려지며 갈등 봉합 기대감이 일었지만, 법적 공방은 오히려 확산하는 분위기다.

19일 화장품 업계에 따르면 콜마홀딩스는 대전지방법원에 임시 주주총회 소집 가처분 신청을 냈고, 법원이 이를 받아들이자 윤 회장과 딸 윤여원 콜마비앤에이치 대표는 서울중앙지법에 맞불 성격의 가처분 소송을 제기했다. 이어 콜마홀딩스는 콜마비앤에이치를 상대로 주주명부 열람등사 가처분 소송도 추가로 제기했다.

윤 부회장은 지난 12일 윤 회장을 독대한 데 이어 저녁 식사까지 함께하며 관계 회복에 나서는 듯한 모습을 보였다. 하지만 자리에서 소송 취하 등 구체적 갈등 해소 방안은 논의되지 않은 것으로 전해졌다. 이에 따라 남매 갈등에서 출발한 분쟁은 부자 갈등으로까지 확전된 상황이다.

현재 콜마홀딩스 지분은 윤 부회장이 31.75%로 최대주주이며, 윤 회장은 5.59%, 여동생 윤 대표는 7.45%를 보유하고 있다. 윤 회장이 장남을 상대로 낸 주식 반환 소송의 첫 변론은 오는 10월 23일로 예정돼 있다. 해당 소송은 최소 1~2년 이상 이어질 가능성이 크다는 게 법조계의 관측이다.

갈등의 기원은 콜마홀딩스가 실적 부진 책임을 지겠다며 콜마비앤에이치 이사회 개편을 추진한 데서 비롯됐다. 그러나 윤 대표는 이를 경영 간섭으로 받아들이며 맞서고 있다. 윤 대표는 2018년 9월 윤 회장과 남매 간에 체결된 제3자 경영 합의를 근거로 독립 경영을 주장한다. 반면 윤 부회장은 최대주주의 책무를 내세우며 콜마비앤에이치를 생명과학 전문기업으로 재편하겠다는 구상을 고수하고 있다.

재계에선 창업주 윤 회장이 결단을 내려야 분쟁이 봉합될 것이라는 관측이 나온다. 다만 부친과 여동생을 설득해야 하는 윤 부회장, 독립 경영을 지켜내려는 윤 대표 간 입장 차가 커 당분간 경영권 분쟁은 장기화할 가능성이 높아 보인다.