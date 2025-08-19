김윤덕 국토부장관 “부동산 공급 대책 늦어도 9월 초 발표”

“실무 협의중”

김윤덕 국토교통부 장관이 주택 공급대책을 늦어도 다음달 초에는 발표하겠다는 일정을 밝혔다. 19일 국회 국토교통위원회 전체회의에 출석한 김 장관은 공급대책 발표 일정에 대해 “이르면 8월 안에 (발표) 하는 것으로 원칙을 잡고 있다”며 “다만 다음주 이재명 대통령 (일본·미국) 순방 일정도 있어 실무적 조율에 시간이 더 걸린다면 늦어도 9월 초에는 발표할 수 있고, 발표하겠다고 생각하고 있다”고 언급했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 국토교통위원회 제428회국회(임시회) 제2차 전체회의에 출석해 인사말 및 2024회계연도 결산 제안설명을 하고 있다. 뉴스1

김 장관은 수도권 대상 고강도 대출 규제인 ‘6·27 대책’과 관련해 ‘6·27 대책이 진통제였나, 치료제였나’라는 국민의힘 배준영 의원 질문에는 “부분 치료제라고 생각한다”며 “수요 억제책으로 쓰인 대책이라고 생각한다”고 답했다. 그는 “주택 공급 문제에 대해 발표할 때 좀 더 치밀하고 안정적인 준비가 필요하다고 생각한다”며 “국토부 차원에서 여러 안을 준비하고 있고, 국토부가 주도적으로 (준비) 하지만 타 부처와 협의도 중요한 문제로 인식하고 있다. 여러 부처와 협의 조정하는 과정이라고 생각하면 된다”고도 말했다.