“러·우크라 2주내 정상회담”… 3년 반 만에 종전 중대기로

美서 우크라·EU 정상회담



트럼프 “푸틴과 회담 조율 시작

美 공조하에 우크라에 안전보장”

회담 멈추고 푸틴과 통화 연결도



젤렌스키 “900억弗 군사 지원 원해

세부 사항 10일 내 문서로 공식화”

돈바스 할양 문제 여전히 변수로

우크라이나 전쟁 종식을 논의할 러시아·우크라이나 정상회담 개최 조율이 시작됐다. 중재를 맡은 도널드 트럼프 미국 대통령이 적극적이고 당사자인 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 구체적인 시점까지 거론하며 조건 없는 만남을 언급했다. 핵심쟁점인 러시아가 점령 중인 우크라이나 영토의 향방을 두고 합의점을 찾을 수 있을지 불투명한 상황이지만 성사되면 3년반을 끌어온 전쟁을 끝낼 수 있는 중요 국면이 될 것으로 보인다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽), 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 타스·EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 젤렌스키 대통령, 유럽 정상들과의 회담을 마친 뒤 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간의 회담을 조율하기 시작했다”며 “회담이 열린 뒤 나를 더한 3자회담을 할 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 회담 도중 푸틴 대통령과 전화통화를 하기 위해 잠시 멈추기도 한 것으로 전해졌다. 회담에 참석한 프리드리히 메르츠 독일 총리는 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과 2주일 안에 만나겠다는 의사를 밝혔다고 전했다.



젤렌스키 대통령은 기자회견에서 “우크라이나와 러시아는 어떠한 조건도 없이 만나야 한다”며 “양자 회담의 조건으로 휴전을 요구하면 러시아는 우리가 협상을 방해한다고 비난할 것”이라고 밝혔다. 휴전을 협상의 선결조건으로 요구해 온 그간의 입장에서 한발 물러난 것이다. 성사되면 2022년 2월 전쟁 발발 이후 처음 열리는 두 당사국 간 정상회담이다.



종전 논의를 위한 핵심 쟁점 중 하나인 우크라이나에 대한 안전보장 방안은 유럽이 책임지고, 미국이 지원하는 형태로 틀을 잡아가는 양상이다. 트럼프 대통령은 “우리는 우크라이나를 위한 안전보장을 논의했다”며 안전보장은 “미국과의 공조 하에(with a coordination with the United States of America) 다양한 유럽 국가들이 제공할 것”이라고 밝혔다. 이는 북대서양조약기구(NATO·나토) 규약 제5조와 유사한 집단방위체제, 즉 한 회원국이 공격받으면 다른 회원국에 대한 공격으로 간주, 대응조치에 나서는 형태가 될 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 워싱턴 백악관 크로스홀에서 유럽 지도자들과 함께 우크라이나 종전 방안을 위한 회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. AP연합뉴스

젤렌스키 대통령은 “안전보장 세부사항은 10일 이내로 마련돼 문서로 공식화될 것이다. 그 일환으로 900억달러(약 125조원) 규모 군사지원 패키지를 원한다”며 전투기, 방공시스템 등 미국산 무기 구매를 제안했다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 “트럼프 대통령이 안전보장에 참여할 의향이 있다고 한 자체가 큰 진전이고 진정한 돌파구”라며 환영했다.



문제는 영토 재획정이다. 트럼프 대통령은 2014년 러시아가 강제 병합한 크름반도 반환 불가를 앞서 못박았다. 러시아는 돈바스(루한스크와 도네츠크)를 전부 넘겨받기를 원한다. 하지만 우크라이나가 받아들이기는 쉽지 않다. 현재 루한스크는 거의 러시아에 넘어갔고, 우크라이나는 도네츠크의 일부 지역을 수성하고 있다. 여기서까지 철군하면 러시아 재침공의 발판이 될 수 있다는 우려가 나온다. 젤렌스키 대통령은 “영토 문제는 러시아와 우크라이나가 함께 결정할 사안”이라고 강조했다.



유럽 정상들도 러시아의 요구를 받아들여선 안 된다는 생각이 강하다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 영토 문제는 이번 회담에서 “전혀 논의되지 않았다”고 밝혔다. 메르츠 독일 총리는 “(돈바스를 러시아에 넘기는 것은) 미국에 플로리다를 포기하라는 것과 같다”고 말했다.