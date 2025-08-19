UST 총장 “소버린 AI 전문가 年 50명 육성할 것”

강대임 UST 총장 기자간담회



AI 융합 인력도 연간 50명 양성

“재학생 1500명→ 2500명 확대”

강대임(사진) 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장이 매년 소버린 인공지능(주권 AI) 전문가 50명, AI 융합 전문가 50명을 양성하겠다고 밝혔다.



강 총장은 18일 서울 종로구에서 취임 6개월을 맞아 기자간담회를 열고 “새 인재상으로 4C(창의, 융합, 협력, 도전)를 설정했다”며 “기술적 전문성을 넘어 다양한 산업 및 사회경제 분야에서 지속가능한 변화를 끌어내는 인재를 양성하겠다”고 밝혔다.



그 일환으로 강 총장은 재학생 정원 5%가 창업 프로그램에 참여하도록 해, 매년 5건씩 학생 창업이 이뤄지도록 이끌 계획이다. 국내에 공급이 부족한 AI 인재 양성에도 나선다. 해마다 소버린 AI 전문가 50명, AI 융합 전문가 50명을 육성할 방침이다. 또 AI 전공 장학금을 신설하고 2027년부터는 전체 학생을 대상으로 의무적 AI 이수인증제를 시행하기로 했다.



UST는 과학기술 분야 32개 정부출연 연구기관을 스쿨로 활용해 과학기술 인재를 양성하는 국내 유일의 국가연구소대학원이다. 현재까지 3788명의 석·박사 졸업생을 배출했다. 강 총장은 “현재 1500명 수준인 재학생 규모를 2500명까지 확대하는 것이 목표”라고 밝혔다. 이를 통해 출연연의 고질적 문제인 인력 경직성에 따른 젊은 인재 부족을 해소할 완충 역할을 할 수 있다고 말했다. 강 총장은 “현장을 다니면서 애로사항을 들어보면 정원과 교원을 늘려달라는 이야기가 많다”며 “출연연 연구자가 1만5000명 수준인데 UST 학생들이 20% 정도를 소화하면 (출연연이) 새 역량을 발휘할 수 있을 것”이라고 말했다.