‘한국계’ 교토국제고 日 고시엔 2연패 좌절

야마나시가쿠인고와 8강전 敗

에이스 니시무라, 9실점 부진

재일 한국계 민족학교인 교토국제고의 일본 전국고교야구선수권대회(여름 고시엔) 2연패 꿈이 4강 문턱에서 멈췄다.



교토국제고는 19일 효고현 한신고시엔구장에서 열린 대회 8강전에서 야마나시현 대표 야마나시가쿠인고에 4-11로 패했다. 이로써 지금껏 107회 역사상 6개 학교만 밟아본 대회 2연패 도전도 막을 내리게 됐다.

19일 열린 여름 고시엔 8강전에서 교토국제고의 투수 니시무라 잇키가 투구 후 땀을 닦고 있다. 니시노미야=교도연합뉴스

교토국제고는 이날 1회초부터 1점을 선취하며 기분 좋은 출발을 했지만 선발 투수 니시무라 잇키가 2회말 5점을 내 줘 역전을 허용했다. 5회말에는 3점을 추가 실점해 승부의 추가 야마나시가쿠인고 쪽으로 기울었다. 1회전을 부전승으로 통과한 교토국제고는 지난해 우승 주역인 좌완 에이스 니시무라의 역투에 힘입어 지난 13일 2회전을 6-3, 16일 16강전을 3-2로 승리했다. 이에 따라 “동해 바다 건너서 야마도(야마토·大和) 땅은 거룩한 우리 조상 옛적 꿈자리…”로 시작하는 한국어 교가가 NHK방송 생중계를 통해 두 차례 일본 전역에 울려 퍼졌다.



하지만 2회전 160구 완투, 16강전 구원 등판해 68구를 던진 니시무라의 투혼도 여기까지였다. 사흘 만에 선발 마운드에 오른 니시무라는 이날 6회까지 131구를 던졌지만 9실점 5자책으로 무너졌다. 니시무라는 경기 후 눈물을 흘리는 대신 “(2학년이었던) 작년보다 책임의 무게를 많이 느끼며 대회에 임했는데, 더 좋은 곳까지 못 가게 돼 후배들에게 미안하다”며 “대학에 진학해 부족한 부분을 채우고 프로 무대에 도전하겠다”고 말했다.



고마키 노리쓰구 교토국제고 감독은 “단지 상대가 강해서 완패했을 뿐”이라며 “마지막까지 점수차를 좁히면서 상대를 압박한 것은 성장이라고 생각한다. 지도자로서 기쁘다”고 말했다.



교토국제고는 2021년 처음 여름 고시엔에 진출한 뒤 2023년을 빼고 매년 전국대회에 출전했다. 학교 규모가 작고 야구부 역사도 짧은 교토국제고가 지역 예선에서부터 전국 4000여개 고교가 경쟁하는 여름 고시엔에서 지난해 우승을 차지한 것은 기적으로 평가된다.